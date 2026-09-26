Daniel Osvaldo fue internado de urgencia y está en cuidados intensivos, por un problema en su pulmón derecho

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia este jueves a la noche tras sufrir un cuadro de “derrame pleural” en el pulmón derecho. El exfutbolista de Boca Juniors, de 40 años, fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol en Lomas de Zamora donde permanece internado de gravedad y bajo diagnóstico reservado.

La noticia de la internación del exjugador de fútbol fue difundida en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito, y comunicada por el periodista Pepe Ochoa. “Él estaba muy mal. Venía de días de sentirse muy, muy mal, tenía en el pulmón pus y agua”, indicó Ochoa este viernes a la noche y agregó: “Le cortaron dos centímetros de cada pulmón. El diagnóstico es derrame pleural derecho”.

Según precisaron en LAM, Osvaldo ingresó al centro médico el jueves alrededor de las 23. Hasta allí fue llevado por una de sus hermanas luego de que el exfutbolista le solicitara ayuda por teléfono. “Él vive en Banfield y viene de unos años muy difíciles, sobre todo económicamente. Tengo entendido que no tiene prepaga”, detalló Ochoa.

En ese sentido, el periodista de espectáculos indicó que el deterioro pulmonar de Osvaldo se habría ocasionado a partir del consumo de drogas y que “está muy delicado”. “Su hermana es la única persona con él. Entró al hospital porque es amigo de un amigo de Insaurralde, que lo ayudó a entrar. El cuadro es grave y el diagnóstico es reservado”, informó Ochoa.

Alejado de las canchas, el exfutbolista, que vive en Banfield, se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, realizando diferentes shows en el país.

Además tuvo una etapa de fuerte exposición mediática por su vida personal, cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. “Mi vida se me está yendo de las manos”, expresó en ese momento.

Nacido en enero de 1987 en Lanús, hizo inferiores en distintos clubes del sur del conurbano bonaerense hasta que se afianzó en Huracán, en CABA, donde hizo su debut profesional. En 2006 emigró a Italia, donde jugó como delantero en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna en la Serie A.

No obstante, siguió su carrera en LaLiga, España. Allí se sumó al Espanyol, donde tuvo una destacada temporada 2010/11 y se convirtió en uno de los delanteros argentinos más reconocidos del campeonato español.

Más tarde, llegó a Roma por 20 millones de dólares y posteriormente pasó por Southampton (en la liga inglesa), Juventus e Inter. Con la Vecchia Signora conquistó la Serie A 2013/14, mientras que en la temporada siguiente volvió al fútbol argentino para vestir los colores de Boca Juniors, a préstamo.

ALEJANDRO PAGNI - AFP - AFP

La gente de Boca lo recibió con entusiasmo. Se sabía de su fanatismo por el club, gustaba su personalidad y tenía todo el terreno allanado para convertirse en ídolo. Entró bien en el esquema del DT Rodolfo Arruabarrena.

En 2015 fue campeón con Boca Juniors de la Copa Argentina y el torneo local y posteriormente pasó por Porto (Portugal). Luego regresó al Xeneize, pero se fue del club con escándalo tras un fuerte cruce con el director técnico, Guillermo Barros Schelotto, quien le reprochó que fumase en el vestuario.

Entre lesiones y malos hábitos que le restaron estado físico, boyó entre distintos clubes antes de retirarse del fútbol profesional en 2020, luego de una última experiencia en Banfield.

En Europa, Osvaldo no solo destacó por su talento en el campo de juego. Su extrovertida manera de ser lo llevó a la televisión, al ‘Bailando con le stelle’. Y no defraudó... Tras su debut, en 2019, cuando ya estaba retirado, La Gazzetta dello Sport tituló: “Osvaldo è uno spettacolo”.

A nivel selecciones, Osvaldo se nacionalizó como italiano para representar a Italia, donde disputó 14 partidos con la selección mayor, en los que marcó cuatro goles.

La Nación / GDA.