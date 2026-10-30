"Te voy a dar unos tips": Luciana Salazar reveló en qué posición duerme para mantener firmes los glúteos

En una descontracturada charla en el canal de streaming de Martín Cirio, Luciana Salazar no se guardó nada. Entre las diversas anécdotas e infidencias que repasó a lo largo de la transmisión, uno de los momentos más comentados se dio cuando la modelo expuso la particular rutina postural que aplica a la hora de descansar para preservar tanto su rostro como su figura.

Para evitar las marcas de expresión en la piel, la mediática explicó su fórmula estricta frente al micrófono: "Te voy a dar unos tips: no duermo boca abajo porque si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas".

Siguiendo con los detalles de su método para prevenir el impacto del paso del tiempo, la modelo agregó: "Duermo de costado y pongo la almohada para que no me toque el cachete. No me toca la cara".

Sin embargo, el cuidado del rostro no es la única razón por la que Salazar evita las posiciones tradicionales en la cama. Según detalló entre risas, la postura elegida responde también a una estrategia para mantener la firmeza en otras zonas del cuerpo: "Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola. Lo mismo que con la cara, pasa con la cola. Entonces duermo de costado. La cola queda divina y la cara no se te aplasta". Fiel a su estilo, resumió la exigencia de su hábito: "La belleza cuesta, chicos, qué le vamos a hacer".

Para cerrar el apartado de sus particulares hábitos nocturnos, la rubia sorprendió al conductor con el cuidadoso protocolo que sigue para no despeinarse ni arruinar la fibra capilar durante la noche. "Tema pelo: lo que hago es agarrármelo y me lo estiro así de un lado, que quede todo extendido, y cuando cambio de lado hago lo mismo", concluyó ante la divertida mirada del entrevistador.