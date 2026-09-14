La emoción de Paola Bianco por viajar a Rock in Rio y el insólito mensaje que dijo el capitán del avión

La actriz y comunicadora Paola Bianco viajó a Río de Janeiro para vivir la experiencia de Rock in Rio y terminó encontrándose con una programación más amplia de la que esperaba. La también conductora uruguaya compartió en Instagram algunos momentos del viaje y adelantó parte del material que registró durante el festival.

Bianco, que tiene una extensa trayectoria en televisión desde su adolescencia, actualmente está alejada de la pantalla chica aunque mantiene un vínculo cercano con sus seguidores a través de las redes sociales.

“Fuimos por Elton John y Gilberto Gil… pero terminamos encontrándonos con mucho más”, escribió al compartir su experiencia en Rock in Rio. Entre los artistas que pudo ver mencionó a Roupa Nova, Jon Batiste, Péricles, João Bosco y Fatboy Slim.

Paola Bianco en Charlas Fix. Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla de YouTube

La lista tuvo además una sorpresa especial para la comunicadora: Fernanda Abreu, a quien definió como una “idola” y que, según contó, ni siquiera estaba entre los artistas que esperaba encontrar durante su visita. También destacó el recuerdo que le provocó escuchar a Roupa Nova: mientras los veía, advirtió que varias de sus canciones habían formado parte de la banda sonora de sus años 90.

Bianco también prometió compartir imágenes y videos de la experiencia, y en su mensaje destacó la organización del festival, los espectáculos y la posibilidad de ver a los artistas de cerca. “Tengo muchísimo para mostrarles, pero por ahora… esto es apenas un adelanto”, adelantó.

El viaje tuvo además un episodio inesperado durante el vuelo de regreso. Bianco publicó el mensaje que dejó el capitán del avión antes del aterrizaje y el video rápidamente se volvió viral: superó los dos millones de reproducciones en sus redes sociales.

El capitán apuntó, con ironía, a una escena habitual entre los pasajeros: quienes se levantan de sus asientos y sacan el equipaje de mano antes de que se abra la puerta del avión. “Hay dos tipos de personas cuando aterriza el avión: las que esperan tranquilas… y las que creen que pararse 10 minutos antes las va a hacer bajar primero”, había escrito Bianco al compartir el video.

El mensaje del comandante, en tanto, fue todavía más directo: pidió a los pasajeros que, aunque la puerta todavía no estuviera abierta, se levantaran y retiraran sus pertenencias para generar “un tapón totalmente innecesario en el pasillo”. El registro terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos del viaje de la comunicadora.