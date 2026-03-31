Fernanda Kosak preocupó a sus seguidores con un fuerte relato sobre un cuadro de salud: "Es insoportable"

La periodista Fernanda Kosak compartió a través de sus redes sociales una experiencia angustiante que la llevó a permanecer varias horas en una sala de emergencias. Según relató a sus seguidores, el motivo de su consulta fue una persistente dificultad para respirar que la aqueja desde hace casi una semana.

En una placa negra con letras blancas que publicó bajo el formato de historia en su cuenta de Instagram, Kosak describió la sensación de asfixia y frustración que ha experimentado durante los últimos cinco días. "No logro tomar una bocanada de aire 'completa'. Quiero bostezar todo el tiempo y o no puedo o bostezo 'mal'", explicó la conductora del canal de streaming Dopamina.

El descargo de Fernanda Kosak. Foto: @ferkosak

La gravedad del cuadro la llevó a buscar ayuda profesional de urgencia, por lo que fue sometida a diversos chequeos médicos para descartar patologías físicas. Sin embargo, los resultados no arrojaron una causa evidente: "Me hicieron tests etc. y no hay nada orgánico. Es INSOPORTABLE estar así", sentenció.

A pesar de la intensidad de los síntomas, que Kosak describió como "estar a medio estornudar, a medio bostezar, respirando superficialmente", el personal médico atribuyó el malestar a factores emocionales. La comunicadora cuestionó con cierta ironía la rapidez con la que se llegó a esa conclusión, señalando un posible sesgo de género en la atención sanitaria. "Me doparon y me dijeron 'estrés' como a la mayoría de mujeres. Si alguien sabe cómo hacer que pare, ayuda. Me estoy enloqueciendo", confesó en sus historias de Instagram.

Más tarde, ante la avalancha de mensajes de sus seguidores, Kosak reflexionó sobre la frecuencia de estos cuadros en la actualidad: "No sabía que éramos tantos los que nos había pasado esto y que el consenso sea que es ansiedad o estrés. Welcome back Sigmund Freud, hubieses amado esta nueva cepa de histeria".

Si bien en el centro de salud le dieron a entender que su caso era atípico, las respuestas de su audiencia le revelaron que era una situación más común de la que se creía. "Parece que esto es RE NORMAL (en la emergencia me pusieron cara de jamás vimos esto)", comentó con alivio. Finalmente, agradeció el apoyo y la preocupación de quienes le escribieron, concluyendo que, según el testimonio de otros usuarios, se trataría de angustia, estrés o incluso alergia y que, eventualmente, el síntoma "se va solo".