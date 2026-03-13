"No es solo estrés": Las señales de infarto y ACV en mujeres que el sistema de salud suele ignorar

Dolor intenso, dificultades para respirar, pérdida de movilidad o hemorragias abundantes son algunas de las señales de alerta médica que deberían motivar una consulta inmediata en servicios de urgencias, según especialistas en enfermería con perspectiva de género.

Los profesionales de la salud advierten que cualquier cambio inusual en el cuerpo de una mujer merece atención rápida. Entre los síntomas que requieren acudir a urgencias se encuentran el dolor torácico repentino acompañado de náuseas o vómitos, los problemas respiratorios, la dificultad para hablar, la pérdida de movilidad, las cefaleas intensas e inusuales o las hemorragias fuera del ciclo menstrual.

La especialista Carmen Casal, vicepresidenta de Enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, señala que muchas mujeres restan importancia a ciertos síntomas, lo que retrasa la búsqueda de atención médica urgente. Por eso insiste en la importancia de escuchar las señales del propio cuerpo y acudir a urgencias ante cualquier síntoma atípico o preocupante.

Diferencias biológicas y sociales en las emergencias médicas

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Según explica Carmen Casal, existen diferencias biológicas y sociales en la manera en que hombres y mujeres presentan emergencias médicas. Durante décadas, la enseñanza de la medicina se basó principalmente en patrones masculinos, lo que llevó a considerar como “síntomas atípicos” aquellos que no coincidían con ese modelo.

La experta subraya que cuando la mitad de la población presenta síntomas distintos, no se trata de anomalías, sino de una medicina con perspectiva de género. Factores como la biología femenina y el contexto social influyen en cómo se manifiestan determinadas patologías.

Enfermedades frecuentes en mujeres que pueden pasar desapercibidas

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Entre las emergencias médicas más relevantes en mujeres, los especialistas destacan tres patologías principales:



Infarto de miocardio: en mujeres suele manifestarse con síntomas menos evidentes , como fatiga extrema, náuseas, dolor en espalda o abdomen superior , lo que puede provocar infradiagnóstico .

en mujeres suele manifestarse con , como , lo que puede provocar . Ictus: en algunos casos aparecen síntomas no focalizados , como desorientación, debilidad general o hipo , dificultando el triaje inicial .

en algunos casos aparecen , como , dificultando el . Patologías abdominales y ginecológicas: el dolor abdominal en mujeres puede tener múltiples causas relacionadas con la anatomía pélvica, como quistes ováricos, torsión ovárica o embarazo ectópico, lo que complica el diagnóstico.

Los especialistas recomiendan no limitar la sospecha de infarto al clásico dolor que se irradia al brazo izquierdo. Otros signos importantes pueden ser sudor frío, mareos, ansiedad repentina, presión en mandíbula o cuello y malestar general intenso.

Sesgos de género en la evaluación del dolor

Los expertos también advierten sobre la persistencia de sesgos de género en la atención sanitaria. Históricamente, el dolor en las mujeres ha sido con mayor frecuencia atribuidos a causas psicológicas, como estrés o ansiedad, mientras que en los hombres se realizan pruebas diagnósticas más rápidamente para detectar una causa física.

Para reducir estas desigualdades, muchos servicios de salud están implementando protocolos de triaje más objetivos, junto con formación en sesgos inconscientes para el personal sanitario. Esta capacitación busca evitar que síntomas potencialmente graves se interpreten erróneamente como ataques de pánico, cuando podrían corresponder a problemas como embolia pulmonar o arritmia cardíaca.

Detección de violencia de género y problemas de salud mental

Los servicios de urgencias también desempeñan un papel clave en la detección de violencia de género y en la atención de problemas de salud mental. En muchos casos, estos espacios representan el primer lugar seguro donde una mujer puede recibir ayuda.

Los profesionales de emergencias, especialmente en la atención extrahospitalaria, pueden detectar situaciones de riesgo cuando observan síntomas físicos persistentes, como dolores de cabeza crónicos, dolor abdominal recurrente o insomnio, que podrían estar relacionados con situaciones de violencia o estrés prolongado.

Ante una sospecha de violencia, el personal sanitario puede garantizar privacidad, activar el protocolo de protección, contactar con trabajo social y asegurarse de que la paciente reciba acompañamiento adecuado.

Enfermedades femeninas poco reconocidas

Además de las emergencias más conocidas, existen enfermedades que afectan con mayor frecuencia a mujeres y que muchas veces se subestiman:



Endometriosis: el dolor pélvico intenso puede ser infravalorado, lo que lleva a consultas tardías en urgencias ginecológicas .

el puede ser infravalorado, lo que lleva a consultas tardías en . Infección urinaria recurrente: si no se trata a tiempo, puede evolucionar hacia pielonefritis , una infección renal más grave.

si no se trata a tiempo, puede evolucionar hacia , una infección renal más grave. Fibromialgia y dolor crónico: las crisis agudas de estas enfermedades suelen ser difíciles de evaluar en urgencias porque no siempre aparecen alteraciones claras en los análisis.

Los especialistas coinciden en que reconocer los síntomas tempranos y acudir a tiempo a urgencias puede ser clave para evitar complicaciones y mejorar el pronóstico, especialmente en enfermedades donde las manifestaciones en mujeres difieren de los patrones tradicionales.