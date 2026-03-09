El "efecto Paulina Luisi": por qué el 9 de marzo es el día clave para que las uruguayas empiecen a cuidar su corazón

Existen varios estereotipos asociados a los roles de género y a sus conductas. Uno de ellos es que, en términos generales, ellas cuidan más su salud. Algo de realidad hay en la base de ese estereotipo, y tiene que ver con que un alto porcentaje de la población femenina se hace controles médicos periódicamente.

Pero como explica la cardióloga Mónica Giambruno eso es parcialmente cierto y tiene que ver con la ginecología: muchas mujeres acuden a un centro de salud para un test de Papanicolau, o un chequeo durante el embarazo, “lo cual está muy bien”.

También, agrega la médica, hay otro factor que puede contribuir a reforzar ese estereotipo: “Pasa a menudo que una mujer se ocupa de la salud de sus hijos, o nietos. O incluso de la de su marido. Pero cuando se trata de su propia salud, muchas veces la pasa por alto”.

Cardióloga Mónica Giambruno. Foto: Mónica Giambruno.

De hecho, aporta Giambruno, en más de un aspecto las mujeres se cuidan menos que los hombres porque perciben menos el riesgo cardiovascular que tienen. Y no solo eso. Giambruno agrega otro dato que complica la salud femenina: la menopausia. Ese cambio en la fisiología femenina no solo es una problemática en sí misma, sino que contribuye a agravar enfermedades como, justamente, los factores de riesgo cardiovasculares o como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y la dislipemia entre otros.

“También pasa”, continúa, “que cuando una mujer llama a una emergencia y dice que se siente mal, ante la pregunta de quien la atiende se expresa en términos como estos: ‘Me dio como un ardor, transpiro mucho, estoy nerviosa y tengo ganas de vomitar’. En cambio, un hombre muchas veces es más directo: ‘Siento que tengo un elefante parado en el pecho’”. Quien recibe la llamada entiende rápidamente que se trata de un infarto en el segundo caso, mientras que le puede costar dilucidar qué es lo que padece quien hace el primer llamado, de acuerdo a la cardióloga.

Paulina Luisi

Paulina Luisi. Foto: Commons.

De ahí que sea importante, añade Giambruno, generar conciencia en torno a este tema. En ese sentido, la jornada de hoy es relevante para informar y concientizar. La fecha para llamar la atención sobre la salud cardiovascular femenina fue elegida porque un 9 de marzo de 1908, la activista feminista Paulina Luisi se recibía, como la primera mujer en la historia de Uruguay, como doctora en medicina.

Un contundente dato de la realidad legitima ese slogan: las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre mujeres, tanto en Uruguay como en el mundo (también lo son entre los hombres).

La principal actividad de esta jornada será en Atlántida, en el Espacio Dínamo. De acuerdo al comunicado del Comité de Cardiopatía, “El objetivo es promover la salud cardiovascular de la mujer, y este año se celebra en Canelones contando con la organización de la Dirección de Salud de la Intendencia de Canelones”.

Ahí se presentarán de datos preliminares de la Encuesta titulada “Percepción y conocimiento sobre la enfermedad cardiovascular en mujeres usuarias del programa Canelones Salud Integral del Gobierno de Canelones”, realizada en el período diciembre 2025 - febrero 2026.

La conmemoración de este año vuelve a poner el foco en promover la conciencia sobre la salud cardiovascular en la mujer y el mensaje central busca incentivar la adopción de estilos de vida saludables. Esta es una de las herramientas más efectivas para la prevención de estas afecciones.

Diversos estudios indican que el 80% de las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) en mujeres están asociadas a hábitos de vida inadecuados, y en referencia a esto se puede volver a otro dato mencionado por Giambrano anteriormente : las mujeres fuman más -y empiezan más temprano- que los hombres, además de que son más sedentarias.

Según datos proprodionados por el Comité de Cardiopatía en la Mujer, ellas fuman más que los hombres y empiezan a hacerlo más temprano en la vida. Foto: Pexels.

A raíz de estos datos de la realidad, la campaña de concientización busca recordar sobre la importancia de incorporar acciones de prevención, como mantener una alimentación saludable, realizar actividades físicas regularmente, evitar el tabaquismo y controlar factores de riesgo como la hipertensión o el colesterol.

El objetivo es claro: reducir el riesgo cardiovascular en mujeres y fomentar decisiones cotidianas que contribuyan a una mejor salud del corazón y, en consecuencia, a una mejor calidad de vida. Vale recordar que los cambios importantes en las conductas rara vez son fruto de una decisión radical que se toma por única vez y que se pretende mantener en el tiempo, como las famosas “resoluciones de año nuevo”.

En vez de eso, es más probable que se obtengan resultados concretos y relevantes mediante la adopción de hábitos que empiezan de manera humilde y van incrementando su significado y su influencia en el día a día.

Dicho de otra manera: no se suele alcanzar resultados si nos planteamos mejorar la condición física corriendo cinco kilómetros una vez cada dos días. Sí es más probable que uno mejore su estado si empieza con una caminata tranquila de 15 minutos y luego aumenta la duración e intensidad del ejercicio paulatinamente. Entre los hábitos recomendados para cuidar del corazón, la comisión exhorta -además de lo ya mencionado- aprender a gestionar el estrés mediante actividades como la meditación o el yoga, y también a tratar de reducir todo lo que se pueda el consumo de alcohol.