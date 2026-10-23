El irónico posteo de Ricky Martin sobre los rumores de romance con Eduardo Verástegui: “Ni el pipí ni nada”

El cantante Ricky Martin eligió el humor para responder a uno de los rumores que lo vinculan desde hace más de dos décadas con el actor y cineasta mexicano Eduardo Verástegui.

El cantante puertorriqueño publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que negó de forma tajante haber tenido un vínculo íntimo con el exgalán de telenovelas.

“Aquí riéndome porque no me queda de otra. Solo para que estemos claros, yo NUNCA le he visto el pipí a Eduardo Verástegui. Ni el pipí ni NADA”, escribió en sus redes sociales.

"Ahora que están prestando atención, hagan click para que vean el video de mi nueva canción, 'Pikito Pikito'", agregó el cantante en referencia a su última colaboración, con el brasileño Pedro Sampaio.

Historia de Instagram de Ricky Martin. Foto: Captura Instagram @ricky_martin

La respuesta llegó después de que Verástegui también fuera consultado por la versión y negara que hubiera mantenido una relación con el intérprete de "María", "Livin' la vida loca" y “La Mordidita”, entre otros éxitos.

Días atrás, durante un encuentro con la prensa mexicana, le preguntaron al actor por los comentarios que se le atribuyen a Aracely Arámbula sobre un supuesto romance con Ricky Martin. “No, ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben, llevan más de 20 años preguntándome lo mismo, sean más creativos, pregúntenme otra cosa”, respondió.

Consultado sobre si le molestaba que pusieran en duda su orientación sexual, Verástegui fue categórico: “¡N'hombre, para nada! Yo sé lo que soy”.

Eduardo Verástegui. Foto: Archivo.

“Imagínate si estuviera preocupado por lo que la gente piense de mí, pues yo soy quien soy, así como tú sabes quién eres y eso pues, al final del día, te da una seguridad, ¿no?, en tus convicciones y en lo que defiendes”, agregó.

El actor, de 52 años, ha negado en otras oportunidades haber mantenido un romance con el cantante.

¿Cómo surgió el rumor sobre Ricky Martin y Eduardo Verástegui?

La versión volvió a circular en mayo, cuando la periodista Ana María Alvarado habló del tema en el programa mexicano Sale el sol y sostuvo que Aracely Arámbula habría hecho referencia a la supuesta relación.

“Y Aracely claramente lo dijo que cuando entró Ricky Martin ahí fue el momento en que terminaron la relación ella y Eduardo Verástegui”, afirmó la periodista.

Según su relato, el episodio habría ocurrido durante un concierto del puertorriqueño al que asistió la actriz. Sin embargo, Arámbula no ha confirmado ni desmentido públicamente esa versión.

Por ahora, tanto Ricky Martin como Eduardo Verástegui han rechazado el rumor que los vincula sentimentalmente.