El curioso requisito de Ricky Martin en Montevideo y qué uruguayo fue elegido para abrir el show del Antel Arena

Este martes, Ricky Martin se presentará a sala llena en el Antel Arena, con una gira mundial que lo llevará a lugares tan lejanos como Kazajistán y que, por estos días, lo tiene en una recorrida sudamericana. Es su regreso a Montevideo luego de tres años; la última vez, en ese mismo escenario, presentó un concierto sinfónico y, de alguna forma, su versión más elegante.

Ahora, el cantante puertorriqueño viene a puro pop, bailada y coreografías, con la promesa de un espectáculo con visuales inmersivos y un despliegue técnico pocas veces visto. El repertorio supera los 20 temas y no faltan los principales clásicos de su repertorio, desde "María" hasta "Livin' la vida loca".

El concierto tendrá un show de apertura a cargo del artista uruguayo Santi Vidal, quien viene de abrir el recital de Ricardo Montaner, en esa misma sala el 5 de marzo. Y en la previa se conocieron algunos detalles la estadía del boricua en Montevideo.

Según supo TV Show, entre los pedidos que hizo Ricky Martin para sus días en el país destacan dos bebidas particulares: agua de coco y agua de aloe. También solicitó contar con un humificador de ambiente, es decir, un aparato que aumenta la humedad en el espacio en el que se lo utiliza.

Sin embargo, el requisito más llamativo es que pidió que su habitación de hotel permanezca con las cortinas cerradas y las ventanas tapadas, y que no entre nada de luz solar.

Por otro lado, se supo que se armó un taller de vestuario en el Antel Arena, para el que hubo que alquilar máquinas de coser. Junto a su equipo viajó Ed Coriano, uno de los principales diseñadores de la música urbana y el pop latinoamericano, quien ha trabajado con artistas como Rosalía y Yandel.

Su trabajo se verá hoy sobre el escenario, en cada prenda que use Ricky Martin en su reencuentro con el público uruguayo para lo que promete ser una fiesta del pop.