Tensión en un show de Ricky Martin: un espectador lo atacó con gas lacrimógeno y así reaccionó el artista

Ricky Martin —que el pasado 7 de abril se presentó en el Antel Arena— arrancó con el pie izquierdo la gira Ricky Martin Live por tierras europeas. El jueves a la noche vivió uno de los momentos más críticos de su carrera durante un recital en Montenegro. El espectáculo debió interrumpirse abruptamente luego de un grave incidente generado desde el público que provocó preocupación entre los asistentes y obligó a activar un operativo de seguridad.

En medio de su presentación, un espectador lo atacó con gas lacrimógeno. Luego de una breve interrupción y pese a que le recomendaron suspender el espectáculo, el cantante boricua decidió completar su presentación por respeto al público.

Una vez que la noticia trascendió, Róndine Alcalá, la responsable de prensa del artista, compartió un comunicado en sus redes sociales en el que repasó lo sucedido, aseguró que tanto Ricky Martin como el resto de los integrantes de su equipo se encuentran bien y agradeció los gestos de apoyo.

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro —donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live— una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”, arranca el texto.

“Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”, continúa.

Alcalá también contó que, si bien varios miembros del equipo de trabajo de la estrella puertorriqueña le recomendaron no continuar con el espectáculo, “una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”.

Tal como estaba previsto antes del incidente en Montenegro, el cantante de “La mordidita” y “Livin’ la Vida Loca” continuará con su gira por Europa según lo planeado. El show combina un despliegue con banda en vivo, siete bailarines y una puesta visual de gran escala. Además, durante las presentaciones, Ricky Martin repasa clásicos de su repertorio junto con una propuesta más contemporánea.

Ricky Martin en el Antel Arena, el 7 de abril. Foto: Estefanía Leal / El País

(La Nación/GDA)