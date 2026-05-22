Fito Páez sacó nuevo disco, "Shine", y respondió a los abucheos generados durante su último show; qué dijo

El miércoles a la noche, el cantante Fito Páez realizó el show de su gira Sale el sol en Buenos Aires que se convirtió en tendencia en redes sociales por los abucheos del público. El motivo: el artista rosarino decidió, como había anunciado en sus redes sociales, interpretar de manera completa su más reciente producción, Novela. Parte del público no dudó en demostrar su malestar ante la falta de “hits” con abucheos y furiosos posteos en las redes sociales.

¿Fue una falta de respeto del público o un ejercicio pleno de la libertad creativa de un artista para desarrollar su repertorio en el escenario? En esos términos se podría resumir la polémica que generó el recital que Páez brindó y que, en su segunda parte, sí contentó a quienes esperaban los clásicos de su repertorio. O al menos eso se intentó, ya con Páez molesto por los abucheos recibidos y los “indignados” con los ánimos lo suficientemente crispados como para disfrutar del momento.

Una decisión sorpresiva

Todo comenzó por una decisión del cantante para la cuarta fecha programada en el Arena porteño. En lugar de comenzar con sus canciones más clásicas, definió empezar el espectáculo con temas de su último disco, Novela. A medida que transcurría el show, y como los hits no llegaban, gran parte del público perdió la paciencia y comenzó a abuchearlo. En los videos compartidos en redes sociales se observa a algunos miembros del público distraídos, mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida y bebida, mientras el rosarino y su banda interpretaba su “opera rock” de principio a fin.

Fito Paez en el Antel Arena. Foto: Archivo. Foto: Guido Adler.

El hecho se produjo horas antes de que el músico lanzara su nuevo disco, Shine. De hecho, en ese marco, hizo un anuncio en sus redes sociales. “Quería avisarles que vamos a tocar Novela el miércoles, lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.

Una vez que terminaron de sonar las 25 canciones que componen Novela, el cantante empezó con sus hits. Visiblemente molesto, se dirigió al público: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”. Lo cierto es que, del total de 38 temas que Páez tocó, 25 correspondieron a su último disco; cuatro a El amor después del amor; dos a Circo Beat; y el resto se repartió entre Giros, Ciudad de pobres corazones, Ey! y Rey Sol, entre otros.

“Pelea callejera”Este jueves por la tarde, Páez publicó en su cuenta de Instagram una suerte de balance de lo que ocurrió anoche: “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo. ¡Me encantás, Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!”.

El posteo fue acompañado por una serie de fotos y de videos, además de una larga lista de agradecimientos a sus músicos y equipo de producción. “¡Un papelón! Nos encajó todo su nuevo disco... Hace una hora [estamos ] escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar. Mis tres hijos vinieron a ver a Fito y sus canciones. ¡No saqué [entradas] para ver esto! Quiero que me devuelvan el dinero y encima todo el tiempo que perdí un miércoles en venir hasta acá”, se quejó otra espectadora (@andydicarlo) en redes sociales.

Tras lo ocurrido, Páez se refirió al hecho indirectamente, reposteando el mensaje de un fan, que publicó: “Hoy Fito tocó de pe a pa su disco Novela. Muchos apreciamos el regalo, otros viven de la inmediatez y la estupidez descontrolada. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.

El "renacer"de Fito Páez

Este jueves, Fito Páez presentó su nuevo álbum con canciones inéditas, Shine. El disco tuvo como anticipo la canción que da nombre a la obra y el cortometraje Todos los Fitos, dirigido por José Fogwill.

Al álbum se lo promociona como el “renacer” de Páez, luego del accidente doméstico que sufrió en septiembre de 2024, cuando el músico debió ser operado por la fractura de nueve costillas. “Tras largos meses de reposo absoluto, Fito floreció en nuevas canciones que trazaron su camino de vuelta, y en una mirada certera y profunda del tiempo en que nos toca vivir, tal y como se deja oír en este primer single del disco”, se lee en el comunicado que acompañó el lanzamiento.