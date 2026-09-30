El íntimo festejo de Mica Torres y Mateo Ponte por el primer mes de su hija: “Nos hiciste la vida más linda”

La docente. modelo e influencer Micaela Torres y el futbolista uruguayo Mateo Ponte atraviesan una nueva etapa en su vida en Brasil: fueron padres de su primera hija, Julieta, quien cumplió un mes. La joven que comparte contenido sobre moda, cuidado físico y su vida diaria, publicó el íntimo festejo en sus redes sociales con un mensaje dedicado a la bebé.

“Feliz primer mes, amor de nuestras vidas! Nos hiciste la vida más linda. Imposible describir lo que sentimos por vos”, escribió Torres junto a una publicación en la que celebró el primer mes de vida de su hija con un carrete de fotos. “Te amamos, infinitamente”, agregó.

La llegada de Julieta se produjo después de un embarazo que la pareja fue compartiendo con sus seguidores. En junio, mientras estaba embarazada, Torres viajó junto a Ponte a Italia y publicó imágenes de la estadía en el país europeo, a sus más de 56 mil seguidores.

Torres y Ponte viven en Brasil desde 2023, cuando el futbolista fue incorporado por Botafogo. Ella dejó entonces su trabajo como docente en Uruguay y se instaló en Río de Janeiro para acompañar su carrera. En una entrevista con Sábado Show, contó que la decisión implicó dejar atrás su vida cotidiana en Montevideo y comenzar una nueva etapa en otro país.

Desde entonces, la influencer mostró en sus redes distintos momentos de su vida en Brasil y también acompañó públicamente a Ponte en su carrera. En octubre de 2024, por ejemplo, estuvo en el Estadio Centenario durante el partido entre Peñarol y Botafogo por la semifinal de la Copa Libertadores y compartió el festejo por la clasificación del equipo brasileño a la final.

Mateo Ponte, Mica Torres y su hija Julieta. Foto: Instagram @micatorresss

Ahora, la pareja suma un nuevo capítulo a esa historia con el nacimiento de Julieta. El primer mes de la bebé fue celebrado por Torres con un mensaje breve y dedicado a la niña, a quien definió como “el amor” de sus vidas.