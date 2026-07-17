Mateo Ponte llegó a los 100 partidos con Botafogo: el campeón del mundo sub-20 se afianza en Brasil

Mateo Ponte sigue sumando capítulos importantes en su carrera en el fútbol brasileño. El lateral derecho uruguayo alcanzó este jueves la marca de 100 partidos oficiales con Botafogo durante la victoria por 2 a 1 frente a Santos, por una nueva fecha del Campeonato Brasileño.

El defensor, que ingresó en el segundo tiempo, celebró el triunfo y destacó el esfuerzo colectivo para conseguir tres puntos que llegaron gracias a un gol en los minutos finales.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Santos es un rival duro y con grandes jugadores. El partido tuvo distintos momentos de dominio y, al final, conseguimos los tres puntos, que eran nuestro principal objetivo. Hay que destacar la entrega del equipo. En ningún momento dejamos de luchar y eso se vio recompensado con el gol en los minutos finales. Este grupo está muy comprometido y lo volvió a demostrar", expresó el uruguayo.

Ponte llegó a Botafogo en agosto de 2023 procedente de Danubio, pocos meses después de integrar la histórica selección uruguaya que conquistó el Mundial Sub 20 en Argentina. Debutó el 27 de agosto de ese año en la victoria por 3-0 frente a Bahía y, desde entonces, se consolidó como una pieza habitual dentro del plantel.

Su primer gol con la camiseta del Fogao llegó el 18 de abril de 2024 en el triunfo por 1-0 sobre Atlético Goianiense. Durante esa misma temporada también anotó en las victorias frente a Cuiabá y Flamengo, formando parte de una campaña inolvidable para el club carioca.

El lateral fue protagonista del histórico 2024 de Botafogo, cuando el equipo volvió a conquistar el Campeonato Brasileño tras casi tres décadas de espera y también levantó la Copa Libertadores, siendo uno de los futbolistas que integraron el plantel que protagonizó el ciclo más exitoso de la institución en los últimos años.

Al alcanzar la cifra de 100 partidos, Ponte valoró el significado de este nuevo hito en su carrera y agradeció la confianza del club.

Mateo Ponte llegó a los 100 partidos en Botafogo Foto: Gentileza

"Es un momento realmente muy importante para cualquier jugador. Es una cifra significativa que ya deja mi nombre marcado en la historia del club. Gracias a Dios pude ser parte de uno de los períodos más exitosos de la historia de Botafogo, y eso para mí es muy gratificante. Estoy muy agradecido con Botafogo por todo y espero seguir retribuyendo dentro de la cancha, ayudando al club a alcanzar sus objetivos", afirmó el uruguayo.

Con apenas 23 años, Mateo Ponte continúa afianzándose en el fútbol brasileño y ya suma un centenar de presencias con la camiseta de uno de los equipos protagonistas del continente, consolidando el crecimiento que comenzó con la consagración mundialista juvenil con la selección uruguaya.