"El masterplan del GPC genera US$560 millones en 30 años; hay fondos maravillados con su historia", dijo Aldabalde

Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional, dio su postura sobre el megaproyecto del Gran Parque Central y reveló las cifras asociadas a una inversión que, a su entender, cambiaría la historia del club.

-¿Cuál es hoy el estado de situación del masterplan?

-Hoy tenemos un proyecto que cumplió un recorrido que es bastante excepcional en Nacional, y en el buen sentido por haber cumplido con todas las etapas para estar blindado desde el punto de vista de la transparencia y de la participación. Se ha hablado de que este proyecto es personalista y, para empezar, hablamos con 14.000 socios, después trabajaron un montón de estudios y la Comisión de Patrimonio y Obras se reunió permanentemente como ninguna otra de ellas en la historia del club. Luego se presentó en la directiva y se aprobó por unanimidad. Para darle garantías al socio y al hincha contratamos a CPA Ferrere, que es la principal consultora para este tipo de proyecto de infraestructura, con Alfonso Capurro y su equipo que son de primer nivel. Tenemos un modelo económico y financiero hecho por una consultora con la seriedad que han hecho otros proyectos de infraestructura gigantes en Uruguay, incluso muchos más grandes que este. Y además tenemos un Consejo Asesor Honorario de notables, economistas y abogados para seguir mejorando ese modelo.

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

-El próximo paso a realizar es la asamblea de socios, ¿qué es lo que se les va a transmitir en los días previos?

- Les vamos a dar un marco de garantías y decirles: ‘este es el proyecto que aprobamos y hace sustentable la ejecución‘. Y es un fideicomiso independiente, no se endeuda al club y se generan US$560.000.000 en los 30 años que dura un fideicomiso. Pero no es que Nacional paga durante los 30 años, se estima que lo va a hacer en los primeros 10 años de operación y después Nacional va a recibir US$15.000.000 por año de ingresos extra como resultado del fideicomiso. Les pedimos a los socios que aprueben el proyecto y que digan: ‘no se va a iniciar ninguna etapa si no está el financiamiento previo‘.

-¿Cómo pueden conseguir el financiamiento para este proyecto tan ambicioso?

- Cuando te presentás a buscar financiamiento tenés varios caminos: organismos multilaterales de crédito, por ejemplo BID Invest y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que le acaban de prestar US$100.000.000 a River Plate, lo cual es un hito. Nacional creemos que tiene las credenciales y un modelo sólido como para recorrer ese tipo de caminos. De hecho, ya hemos estado reunidos con BID Invest. A su vez, tenemos fondos internacionales que financian estadios, hemos estado reunidos con ellos y están maravillados con el proyecto y con la historia del Gran Parque Central.

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

-¿Qué garantías existen de que no habrá sobrecostos?

-Lo primero que hay que tener es un contrato de obra con un precio cerrado y paramétricas. El argumento de que el Bernabéu costó un 50% más, puede ser, pero estamos hablando de obras muy complejas que además tuvieron problemas con la municipalidad; hubo otras situaciones. ¿Cuántas empresas habría si siempre todo cuesta el 50% más? Eso no es verdad, eso es subestimar la inteligencia de la gente o no conocer el negocio en profundidad.