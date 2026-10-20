¿De qué murió Antonio Grimau? La enfermedad que padecía y el detalle sobre sus últimos días que salió a la luz

La muerte de Antonio Grimau, uno de los rostros más reconocidos de la televisión y el teatro argentino, abrió interrogantes sobre su estado de salud. El actor falleció el lunes a las 23.00, a los 82 años, después de permanecer varios días internado en Buenos Aires. La noticia fue confirmada este martes por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su extensa trayectoria.

Según informó el portal argentino TN Show, Grimau estaba internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer, un centro especializado en enfermedades respiratorias. El medio argentino señaló que el intérprete padecía enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), un conjunto de afecciones que comprometen el funcionamiento de los pulmones y pueden dificultar la respiración.

Sin embargo, hay una distinción importante: hasta el momento no se comunicó una causa médica inmediata de su fallecimiento. Aunque se conoció el diagnóstico pulmonar que atravesaba y los detalles de su última internación, no hay confirmación pública de qué complicación específica provocó su muerte.

Qué es la enfermedad pulmonar intersticial difusa

La EPID no designa una única enfermedad, sino un grupo de trastornos que afectan el tejido que rodea los alvéolos, los diminutos sacos de aire de los pulmones donde el oxígeno pasa a la sangre. En algunos casos ese tejido se inflama o se cicatriza y pierde elasticidad, lo que dificulta la expansión de los pulmones y el intercambio de oxígeno.

Entre los síntomas más habituales se encuentran la falta de aire, la tos seca persistente y el cansancio. La evolución varía de acuerdo con el tipo de afección, su gravedad y la respuesta al tratamiento. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, estos problemas pueden tener distintas causas y, en ocasiones, no se logra identificar su origen.

Los antecedentes de salud de Antonio Grimau

Grimau ya había atravesado un cuadro grave en 2021, cuando contrajo coronavirus y pasó cerca de dos meses internado. En aquella oportunidad necesitó asistencia respiratoria y, después de recibir el alta, contó que había perdido 22 kilos y que tuvo que afrontar una recuperación prolongada. No se informó que aquel episodio estuviera relacionado con la enfermedad pulmonar que padecía en sus últimos días.

A pesar de aquellas dificultades, el actor continuó trabajando. Este año tenía previsto visitar Uruguay con Betiana Blum para presentar El verdadero diario de Adán y Eva. La gira inicialmente anunciada para mayo debió reprogramarse por problemas de salud de Grimau.

La Asociación Argentina de Actores lo despidió con un mensaje de reconocimiento a su carrera. Grimau se había convertido en un galán de las telenovelas gracias a títulos como Trampa para un soñador y Dos a quererse, y más adelante se destacó en Soy gitano, Padre Coraje y Sandro de América.