"Caradura" y "sanguijuela": Rodrigo Lussich cargó contra el papá de Tini y lo desafió a llevarlo a la Justicia

Rodrigo Lussich respondió con insultos y un desafío al anuncio de que Alejandro Stoessel prepara acciones legales contra periodistas que hablaron de su conflicto con Tini. "Evitame la mediación porque no me pienso presentar", escribió en X el conductor uruguayo de Intrusos, que acusó al productor de buscar dinero a través de los juicios.

El descargo llegó después de que Agustín Rodríguez, abogado del padre de la cantante, confirmara su intención de acudir a la Justicia. Según informó Laura Ubfal, entre los señalados figuran Lussich, Marina Calabró, Pepe Ochoa y el diseñador Benito Fernández, por expresiones que la defensa considera calumniosas.

"Hoy contaron en la tele que el padre de Tini Stoessel me lleva a la justicia junto a Marina Calabró y otros a quienes nos acusa de calumnias e injurias", empezó Lussich. Enseguida lo llamó "caradura" y "sanguijuela" y vinculó la iniciativa judicial con el quiebre de la relación profesional entre el productor y su hija.

"Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te indemnicen los canales en un juicio que podrías ganar en 5 o 10 años", lanzó. Esa acusación pertenece al periodista: no equivale a una comprobación judicial de que Stoessel se haya apropiado del dinero de Tini.

El trasfondo es la disputa por el manejo de los ingresos de la artista. Según publicó el medio argentino Infobae, Tini terminó la representación de su padre y encargó una auditoría sobre su patrimonio y las sociedades vinculadas con su carrera. La revisión apunta al control de las empresas que administran esos recursos.

La defensa del productor rechaza las acusaciones. El 3 de setiembre, Rodríguez aseguró en Intrusos que entonces no había una causa iniciada por Tini contra sus padres. También sostuvo que Stoessel había entregado la información solicitada y defendió su conducta: “Alejandro siempre ha velado por los intereses de su hija, es un tipo absolutamente honesto”, según informó Radio Mitre.

Hoy contaron en la tele que el padre de Tini Stoessel me lleva a la justicia junto a Marina Calabró y otros a quienes nos acusa de calumnias e injurias. Pero qué caradura esta sanguijuela. Tu hija te acusa de haberle afanado y vos querés ganar un par de civiles para que te… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 11, 2026

Lussich, sin embargo, redobló su ataque. "¿Nunca se te ocurre hacer plata con algún talento propio?", preguntó. "Ya que se corta la canilla libre de la marca principal ahora le querés sacar plata a los periodistas que hablan de vos esas cositas que no te gustan", agregó antes de anticipar que no asistiría a una mediación.

El conductor también le atribuyó supuestas maniobras con empresas a nombre de terceros o radicadas en Miami para evitar impuestos, sin aportar documentación en el mensaje. Cerró con una burla sobre su apariencia: "Aunque ya no seas Alejandro Stoessel y te hayas transformado en mi tía Norma y estés a dos canas de ponerte a hacer tazas en un taller de cerámica".