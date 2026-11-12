Uruguay le canta a la Virgen de los Treinta y Tres: quiénes actuarán en el homenaje musical en Florida

El Santuario Nacional de Florida recibirá hoy a las 20.30 una nueva edición de “Uruguay le canta a la Virgen de los Treinta y Tres”, el homenaje artístico a la patrona del país. La propuesta reunirá a intérpretes de la música lírica y popular, en una velada conducida por Sofía Herrán.

El concierto contará con la participación de las sopranos María José Badano, Andrea Candelari y Beatriz Lozano, los tenores Santiago Delpiano y Gerardo Marandino, y el maestro Homero Francesch al piano. También formarán parte de la programación Eduardo Larbanois, Lucía Gatti, Copla Alta, Anita Valiente y Juan José de Mello, entre otros.

El repertorio combinará obras de compositores clásicos con canciones del cancionero popular uruguayo, en un encuentro que tendrá como cierre el Himno a la Virgen de los Treinta y Tres.

En la ciudad que recibió al papa León XIV el domingo, también sonará “Una gran alegría”, la canción papal interpretada por José Damiani, Agustina Mass, Pepe Crespo, Marcos Aguero y Diego Melano.

Jose Damiani. Foto: Archivo. Foto: Darwin Borrelli.

También se entregarán plaquetas por trayectoria, entre ellas al columnista de El País Tomás Linn y al exdirector de Sábado Show, Miguel Álvarez Montero.