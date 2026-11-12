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    Uruguay le canta a la Virgen de los Treinta y Tres: quiénes actuarán en el homenaje musical en Florida

    Eduardo Larbanois, Anita Valiente, Copla Alta y figuras de la música lírica participarán del concierto que se realizará este miércoles en Florida, con entrada libre.

    El País
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    12/11/2026, 02:32
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    La Virgen de los Treinta y Tres fue la gran protagonista de la visita papal, en este caso en Florida.
    La Virgen de los Treinta y Tres fue la gran protagonista de la visita papal, en este caso en Florida.
    Foto: Ignacio Sánchez

    El Santuario Nacional de Florida recibirá hoy a las 20.30 una nueva edición de “Uruguay le canta a la Virgen de los Treinta y Tres”, el homenaje artístico a la patrona del país. La propuesta reunirá a intérpretes de la música lírica y popular, en una velada conducida por Sofía Herrán.

    El concierto contará con la participación de las sopranos María José Badano, Andrea Candelari y Beatriz Lozano, los tenores Santiago Delpiano y Gerardo Marandino, y el maestro Homero Francesch al piano. También formarán parte de la programación Eduardo Larbanois, Lucía Gatti, Copla Alta, Anita Valiente y Juan José de Mello, entre otros.

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    El repertorio combinará obras de compositores clásicos con canciones del cancionero popular uruguayo, en un encuentro que tendrá como cierre el Himno a la Virgen de los Treinta y Tres.

    En la ciudad que recibió al papa León XIV el domingo, también sonará “Una gran alegría”, la canción papal interpretada por José Damiani, Agustina Mass, Pepe Crespo, Marcos Aguero y Diego Melano.

    Josefina Damiani en "En Clave País".
    Jose Damiani. Foto: Archivo.
    Foto: Darwin Borrelli.

    También se entregarán plaquetas por trayectoria, entre ellas al columnista de El País Tomás Linn y al exdirector de Sábado Show, Miguel Álvarez Montero.

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