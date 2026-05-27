Todo lo que hay que saber del show de Ricardo Arjona en el Centenario con el tour "Lo que el Seco no dijo"

A tres años de haber convertido al estadio Centenario en un karaoke multitudinario de despechos, amores imposibles y frases que terminan estampadas en estados de WhatsApp, Ricardo Arjona vuelve a Montevideo con una certeza intacta: sigue siendo uno de los artistas más convocantes de la música en español.

El guatemalteco con más de 60 años, y cuatro décadas en la música, se presentará este miércoles en el Centenario con su gira Lo que el SECO no dijo. Las puertas se abren a las 18.00 y el show comienza a las 21.00.

Se trata de un espectáculo que no solo marca su regreso a Uruguay, también su vuelta definitiva a los escenarios luego de la parada obligada que anunció a fines en 2023 por problemas de salud.

En aquel entonces, luego del show en Chile durante la gira Blanco y Negro Tour (la misma que lo había traído al Centenario), Arjona sorprendió con un mensaje que sonó a despedida. “Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, escribió. Para alegría de sus fanáticos, el retiro terminó siendo momentáneo. A comienzos de 2025 regresó con Seco, el disco que ahora da nombre y concepto a esta nueva gira internacional.

Y este regreso viene en formato gigante.

Tres semanas antes del recital, la producción anunció nuevas localidades en sectores cercanos a la Tribuna Olímpica, ampliando el aforo en unas 10 mil personas. Con esa nueva disposición, el show tendrá una capacidad superior a la del recital que Chayanne ofreció en febrero en el mismo estadio. Se estiman unas 45.000 personas.

La expectativa no sorprende. Arjona mantiene un vínculo particular con el público uruguayo, uno que se alimenta de canciones coreadas como himnos inoxidables. En su visita previa, en noviembre de 2017, ya demostraba esa conexión con el público de Montevideo: apenas apareció en escena, el estadio entero se puso de pie, incluso antes del primer acorde.

Ricardo Arjona. Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Porque Arjona conoce la mecánica para hacer inolvidables sus shows. Hace cantar, emociona, genera gritos, abrazos, lágrimas y hasta pequeñas discusiones de pareja sobre a quién iba dedicada determinada canción.

Pero detrás de ese fenómeno también hay una maquinaria imponente y muy bien aceitada.

Según contó Martín Toledo, uno de los responsables de los grandes espectáculos internacionales en Uruguay a El País, el montaje del show comenzó el 20 de mayo, apenas terminó el partido entre Boston River y O’Higgins por la Copa Sudamericana. El buen clima ayudó a que todo se realizara sin imprevistos ni demoras.

La estructura del escenario tendrá unos 20 metros de boca y 15 metros de profundidad. Además contará con pantallas laterales de 10 por 10 metros y un despliegue audiovisual que llega directamente con la producción oficial del tour.

Para montar todo el operativo hubo jornadas dobles de trabajo y el desembarco de 18 camiones cargados con equipos técnicos, iluminación, sonido y escenografía.

Ricardo Arjona en el Estadio Centenario, en 2023. Foto: Archivo. Estefania Leal/Archivo El Pais

“El escenario tiene una particularidad: una pasarela muy larga hacia adelante que va a pasar la mitad del Campo en el Centenario. Eso marca la intención del artista de estar cerca del público”, explicó Toledo. Y adelantó además que habrá “sorpresas” relacionadas con esa cercanía.

El operativo del tour también implica una logística importante. El martes llega el equipo técnico y artístico de Arjona, integrado por unas 100 personas, mientras que el cantante aterrizará recién el miércoles por la tarde. La prueba de sonido está prevista para las 16.00, y seguramente se escuche en los alrededores del Centenario.

Aunque, como suele pasar con cada visita del músico, buena parte de la curiosidad también pasa por el detrás de escena. Y especialmente por los pedidos para su camarín.

Porque si algo acompaña históricamente las giras de Arjona son sus pedidos particulares que realiza.

Según supo El País, el artista solicitó una mezcla bastante ecléctica para su espacio privado. Arjona pidió una botella de vino, jengibre, una cafetera pronta para usar y tequila Don Julio. La lista incluyó además una botella de sambuca, velas con aroma a matcha, y un detalle curioso: cuatro huevos crudos.

Los pedidos forman parte de esa mística de camarín que rodea a las grandes estrellas internacionales y que siempre despierta fascinación del público. Algunos artistas piden flores específicas, otros determinadas marcas de agua mineral; Arjona, fiel a su estilo, arma una lista que parece escrita por un poeta en la barra de un bar.

El regreso del guatemalteco ocurre en uno de los mejores momentos de su carrera reciente. La gira viene de romper récords en Argentina, donde agotó 14 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires en tiempo récord, y debió agregar tres fechas más para julio.

Comenzó con una histórica residencia de 23 shows en Guatemala, a fines de 2025, y luego se expandió por Estados Unidos y Puerto Rico con más de 35 fechas agotadas.

Ricardo Arjona durante su visita a Uruguay en 2023. Foto: Archivo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Sobre el escenario, Arjona despliega un repertorio de dos horas con más de 25 canciones que mezcla clásicos de distintas etapas de su carrera con material de Seco.

El show abre con “Gritos” y suma “Despacio que hay prisa”, “Mujer” y “Todo termina” de su nuevo disco. Pero el corazón emocional del recital sigue estando en los clásicos que marcaron distintas generaciones, como “Historia de taxi”, “Señora de las cuatro décadas”, “Desnuda”, “Te conozco” y “Acompáñame a estar solo”. En el tour, el setlist finaliza con tres grandes hits: “Fuiste tú”, “Minutos” y “Mujeres”.

Porque más allá de los cambios de discos, giras o etapas personales, Arjona sigue apostando a la fórmula que mejor le funciona: canciones que convierten estadios enteros en una especie de confesionario colectivo. Y el Centenario, una vez más colmado, promete entregarse completo a ese ritual.