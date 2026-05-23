Alejandro Lerner vuelve a Uruguay; fecha, lugar y precios de las entradas para "La banda sonora de tu vida"

El músico argentino Alejandro Lerner se presentará en Uruguay por segunda vez en lo que va del año. El argentino, autor de clásicos como “Volver a empezar” y “Después de ti”, actuará en el Auditorio Nacional del Sodre con la gira La banda sonora de tu vida.

La cita será el sábado 24 de octubre y las entradas ya están a la venta en Tickantel. Los precios van de 1580 a 3360 pesos.

En febrero, el pianista y productor presentó el espectáculo en Enjoy Punta del Este y, en la previa, dialogó con El País sobre el show. “Creo que la gente va a decir: ‘Wow, cómo suena esta banda’”, aseguró.

Según explicó, desde el primer tema, “Por un minuto de amor”, hasta “Volver a empezar”, el repertorio incluirá clásicos -y no tanto- de este artista creador de hits. “Hay muchas melodías que, cuando compongo una canción, me cuesta sacármelas de la cabeza. Y se convierten en botones emocionales que quedan marcados”, dijo.

En noviembre, Lerner fue reconocido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento cultural de Argentina. Al respecto, comentó: “El reconocimiento, el mimo, no es un peso”.

Ese galardón lo llevó a hacer un balance de su recorrido. “Son casi 45 años de carrera como intérprete, más los años en que fui pianista de otros artistas; te diría que una década más. Porque la carrera es dinámica, no siempre es ascendente”, dijo. “Tiene sus momentos de estabilidad, de ruido; no te diría silencio porque nunca lo tuve, pero sí hay una naturaleza dinámica en la vida y en la carrera también”.

Alejandro Lerner. Foto: Archivo. Foto: Difusión

En abril, Lerner, de 68 años, publicó “Déjame volver”, el primer adelanto de lo que será su primer álbum de canciones inéditas en una década. De todos modos, en este tiempo lanzó varias canciones, colaboraciones y EPs.