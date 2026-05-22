Emmanuel Carrère llega a Uruguay: la fecha confirmada para ver al premiado autor de "El adversario"

Ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021, y del premio Médicis de narrativa francesa en 2025 por su última novela, Koljós, el escritor francés Emmanuel Carrère visitará Montevideo en setiembre.

El célebre autor de El adversario y Limónov, y considerado uno de los autores más influyentes de la literatura mundial, llegará por primera vez a Uruguay, el 29 de setiembre, en la antesala de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, confirmó El País a partir de información publicada por El Observador.

Carrère, que también es guionista y cineasta con películas estrenadas en el Festival de Cannes y Venecia, presentará en Uruguay Koljós, novela galardonada con el Médicis y el Premio Grand Continent. Tabién fue finalista al Goncourt, el galardón literario más importante de las letras francesas.

En Koljós, el autor de 67 años narra la historia de cuatro generaciones de una misma familia, la de su madre, reputada historiadora especialista de Rusia y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023.

Portada de "Koljós". Foto: Difusión.

“El francés continúa explorandoen la intimidad familiar como forma de expiar secretos y neurosis, y lo hace en su ya consolidada narrativa de autoficción”, escribió el Cultural de El País. “En el centro, siempre, su famosa madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, fallecida en 2023, de quien se distanció cuando publicó La novela rusa por tratar en ella secretos dolorosos sobre el pasado del abuelo. En este nuevo libro explora la vida de sus bisabuelos georgianos, donde otra vez historia íntima e Historia se mezclan, pues empieza con el funeral de Estado de su madre, que llegó a presidir la Academia francesa. Ella, que primero validó a Putin, y tras la invasión a Ucrania predijo su fin. Koljós, entonces, también explica la Rusia actual”.

Carrère comenzó su carrera como novelista, pero ha dedicado los últimos 25 años a dominar el género de la no ficción. Entre sus temas figuran un hombre que engañó a su familia durante 18 años antes de matarlos a todos, su acercamiento a la meditación y el juicio a los responsables de los atentados terroristas de 2015 en París.

Sin embargo, Rusia ha sido una constante en su obra, el tema central de dos libros y numerosos artículos de revista, porque, como escribe en las páginas iniciales de su último libro, “Rusia, para bien o para mal, es un asunto de familia”.

“Es un placer recibir el Médicis porque es realmente un premio literario”, dijo Carrère, tras el anuncio del galardón, otorgado por un jurado compuesto por escritores.

El escritor aseguró que no estaba decepcionado por no haber obtenido el Goncourt. “Como creo que los libros de Laurent Mauvignier son muy lindos, no siento ninguna injusticia”, declaró. “Lo curioso es que no obtuve ningún voto” en la votación del jurado.

Desde sus inicios en 1983, Carrère ha publicado 17 libros, pero también numerosos artículos como periodista y una veintena de guiones y es un reconocido polemista cultural y político de su país.