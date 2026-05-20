Novedades literarias: clásico de Serafín J. García, maestros latinoamericanos y una mirada a un hecho histórico

Como todos los miércoles, llega una camada de libros que llegan a la redacción. Esta semana hay un clásico de Serafín J. García, también los Primeros cuentos de diez maestros latinoamericanos y una nueva mirada al Éxodo del pueblo oriental.

Aquí un repaso por las novedades literarias.

Versos criollos en edición de bolsillo

Edición de bolsillo de este clásico de la literatura uruguaya que se publicó originalmente en 1935 y desde aquellos primeros 500 ejemplares se ha prodigado en ediciones. Nacido en Treinta y Tres en 1905 y Tacuruses es su primer libro, semblanzas criollas en verso entre las que está, por ejemplo, “Orejano” que Los Olimareños hicieran canción. El pequeño volumen incluye un glosario y un estudio de Martina Bertone Castro.

Ficha

Título: Tacuruses

De: Serafín J. García

Editorial: Ocho ojos.

Páginas: 164

Precio: 390 pesos

Portada del libro "Primeros cuentos de diez maestros latinoamericanos". Foto: Difusión.

Un intelectual y una decena de escritores

Publicado en asociación de Planeta y la Academia Nacional de Letras, Primeros cuentos de diez maestros latinoamericanos recupera un texto que Ángel Rama editó en 1974 en el comienzo de su exilio venezolano. Se analizan relatos inaugurales de, entre otros, Onetti, Cortázar, García Márquez, Rulfo, Carpentier, Uslar Pietri, Lezama Lima, De Andrade, Guimaraes y Arguedas, nombres fundamentales que Rama analiza con precisión y conocimiento de causa.

Ficha

Título: Primeros cuentos de diez maestros latinoamericanos

De: Angel Rama

Editorial: Planeta

Páginas: 296

Precio: 990 pesos.

Portada del libro "El éxodo del pueblo oriental". Foto: Difusión.

Una nueva mirada a un hecho histórico

“Este texto aporta ángulos nuevos que enriquecen la perspectiva del episodio; además de ofrecer un recorrido cuidado por los hechos y sus implicancias, está acompañado por un iconografía del tema que ilustra aquella peripecia”, se anuncia en la contratapa de este libro de Gañón quien fuera director de Canal 5, entre otros cargos públicos. Este es su primer libro vinculado a un hecho de la historia nacional, al que aporta una mirada original.

Ficha

Título: El éxodo del pueblo oriental

De: Víctor Ganón

Editorial: Edición del autor. Páginas: 147.