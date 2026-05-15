Los grandes uruguayos cuentan su infancia en la colección “Me llamo”, que saldrá junto a El País

Hay héroes, artistas, científicos y poetas que solemos conocer ya convertidos en estatuas, próceres o leyendas. La colección infantil “Me llamo”, que saldrá con El País a partir del 18 de mayo, propone algo diferente: volver a mirar a los grandes personajes uruguayos cuando todavía eran niños, cuando recién empezaban a imaginar quiénes querían ser.

Todo empezó hace más de 10 años, con un padre leyéndoles cuentos a sus hijas antes de dormir y preguntándose por qué no existían historias infantiles sobre los grandes personajes uruguayos. “Mi esposa me decía: ‘¿Y por qué no las escribís vos?’ Al principio no me sentía a la altura, porque pensaba que escribir libros era algo que hacían los escritores, no yo. Pero empecé a probar”, cuenta Gabriel González Núñez, autor de los libros.

El primer intento fue un cuento sobre José Gervasio Artigas. Sin embargo, González Núñez entendía que para que el proyecto realmente funcionara necesitaba una dimensión visual potente. “Un libro para niños que es solo texto no sirve”, resume. Entonces apareció el nombre de Alicia Aguirre.

La ilustradora, formada originalmente en diseño textil, vivía en el exterior cuando recibió la propuesta. “Yo no tenía formación específica en ilustración infantil. Había empezado a explorar otras áreas más autodidactamente y esto me pareció una idea preciosa”, cuenta. “Después vino todo el aprendizaje técnico: entender cómo funciona un libro ilustrado, el ritmo entre imágenes, el empaginado, cómo dialogan texto e ilustración”.

Ambos trabajaron desde distintos países y durante años intentaron que el proyecto encontrara editor. Finalmente, la propuesta llegó a Penguin Random House. “Pensábamos en un libro solo”, recuerda González Núñez. “Pero cuando la editorial lo vio nos dijeron que aquello en realidad parecía una colección”.

Así empezó a crecer el universo de “Me llamo”, que terminó convirtiéndose en una serie de 12 títulos dedicados a distintas figuras uruguayas de la historia, la literatura, la música, la ciencia, el arte y el deporte. Además de Artigas, la colección incluye libros sobre Juana de Ibarbourou, José Pedro Varela, Horacio Quiroga, Carlos Gardel, Paulina Luisi, Pedro Figari, Lágrima Ríos, China Zorrilla y José Nasazzi, entre otros.

Uno de los rasgos más distintivos de la colección es la voz narrativa: todos los libros están contados en primera persona por los propios protagonistas cuando eran niños.

“En muchos cuentos infantiles el personaje principal suele ser un niño”, señala González Núñez. “Entonces pensamos: ¿y si la historia la cuenta el propio personaje, pero siendo chico? Claro que ahí hay un pequeño malabarismo, porque en realidad es un adulto hablando desde una mirada infantil”. Ese tono cercano fue también uno de los grandes desafíos creativos. “Había que evitar caer en clichés”, dice Aguirre. Había que encontrar una forma auténtica de representar a esos personajes sin volverlos solemnes.

El trabajo de investigación terminó generando además un vínculo emocional inesperado con algunas de las figuras retratadas. Aguirre menciona especialmente el caso del científico Clemente Estable. “Fue uno de los libros más fascinantes para desarrollar. Trabajamos con gente del instituto y se sentía que el espíritu de Clemente seguía vivo ahí”.

A González Núñez le ocurrió algo similar. “Con algunos personajes había muchísima información, como Artigas. Pero con otros, como Lágrima Ríos, uno iba descubriendo detalles a medida que investigaba y terminaba sintiéndose muy cercano a ellos”, cuenta. “Me pasaba pensar: ‘Me encantaría sentarme a tomar unos mates con esta persona’”.

Colección "Me llamo"

Aunque la colección reconstruye figuras históricas, sus autores insisten en que el verdadero objetivo nunca fue dar lecciones escolares. Más bien, buscaron transmitir la idea de que los grandes referentes también fueron niños llenos de dudas, curiosidades y sueños.

La colección también terminó convirtiéndose, para sus autores, en una forma de reencontrarse con Uruguay mientras vivían lejos. “Fue una oportunidad preciosa para volver a conectar con nuestras raíces y explorar más nuestra cultura”, dice Aguirre. Y agrega: “Y también una sorpresa que la colección creciera tanto y fuera tan querida”.

Con los años, ambos pudieron comprobar además cómo esas historias dialogaban con nuevos lectores. González Núñez recuerda especialmente las visitas a escuelas. “Había semanas en las que hacíamos tres o cuatro escuelas”, cuenta. “Y para mí era increíble ver cómo los niños conectaban con los personajes, cómo hacían preguntas o se entusiasmaban con las historias”.

Esa recepción terminó confirmándoles algo que intuían desde el comienzo: que los grandes referentes nacionales podían dejar de ser figuras lejanas para convertirse en personas cercanas, llenas de dudas, miedos y sueños. Ellos también fueron niños tratando de descubrir quiénes querían ser.

Y quizás ahí esté también la clave de la colección “Me llamo”: en acercar a las nuevas generaciones a figuras que muchas veces parecen lejanas, inmóviles o intocables, devolviéndoles algo esencial y profundamente humano. La infancia.