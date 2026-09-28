Emmanuel Carrère en el Solís: hoy liberan más entradas y mañana será declarado Visitante Ilustre de Montevideo

Quienes se quedaron sin entradas para ver a Emmanuel Carrère en el Teatro Solís tendrán hoy una nueva oportunidad. Este lunes 28 de setiembre, a partir de las 15.00, se habilitará el retiro de las últimas localidades disponibles para el encuentro que el escritor francés tendrá mañana con Gabriel Peveroni. En esa misma jornada, el autor de El adversario será reconocido como Visitante Ilustre de Montevideo.

Según anunció la Cámara Uruguaya del Libro, el remanente de invitaciones se entregará de forma presencial en la boletería del teatro, por orden de llegada y hasta agotar existencias. La charla será el martes 29, a las 18.30, en la sala principal del Teatro Solís.

La nueva entrega llega semanas después de que las entradas gratuitas habilitadas en Tickantel se agotaran en menos de una hora. En aquella instancia también se ofrecían invitaciones para la firma de libros. El anuncio de hoy corresponde a las últimas localidades para la presentación.

Se trata de la primera visita de Carrère a Uruguay y tendrá lugar en la antesala de la Feria Internacional del Libro. La conversación con Peveroni abordará Koljós, su título más reciente, y una obra que cruza la historia, la autobiografía y las vidas de personas reales, y que lo convirtió en una de las figuras centrales de la no ficción literaria.

Al finalizar la presentación, la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto, y la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring, le entregarán el reconocimiento de Visitante Ilustre. Así lo informó la comuna al anunciar la actividad, que forma parte de una gira del escritor por países de la región.

Nacido en París en 1957, Carrère ganó el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021. El año pasado recibió el Médicis de narrativa francesa por Koljós, que también obtuvo el Premio Grand Continent y fue finalista del Goncourt.

El libro recorre cuatro generaciones de la familia de su madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, especialista en Rusia y fallecida en 2023. A partir de su funeral de Estado, el escritor reconstruye una historia familiar que se entrelaza con los acontecimientos políticos del siglo XX y con la Rusia contemporánea.

Ese país ya ocupaba un lugar central en Una novela rusa y Limónov. En Koljós, Carrère vuelve sobre sus orígenes y la relación con su madre, de quien se había distanciado tras revelar secretos del pasado de su abuelo. "Rusia, para bien o para mal, es un asunto de familia", escribe en las primeras páginas.

Entre sus títulos más celebrados también están El adversario, Yoga y V13, en los que aborda el engaño, la meditación y el juicio por los atentados de 2015 en París. Su trayectoria se extiende al periodismo y al cine, donde ha trabajado como guionista, director y documentalista. La cita en Montevideo permitirá recorrer esos distintos registros de su obra.