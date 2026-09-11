Emmanuel Carrère vendrá por primera vez a Uruguay y agotó las invitaciones para su charla en menos de una hora

Las invitaciones para el encuentro con Emmanuel Carrère en su primera visita a Uruguay se agotaron en menos de una hora. Las entradas gratuitas se habilitaron ayer en Tickantel para la charla que el escritor francés mantendrá con Gabriel Peveroni el martes 29, a las 18.30. También se ofrecían invitaciones para la firma de libros.

La conversación abordará Koljós, su libro más reciente, y el resto de una obra que cruza la historia, la autobiografía y las vidas de personas reales. La visita tendrá lugar en la antesala de la Feria Internacional del Libro.

Ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021, Carrère recibió el año pasado el Médicis de narrativa francesa por Koljós, que también obtuvo el Premio Grand Continent y fue finalista del Goncourt.

El libro recorre cuatro generaciones de la familia de su madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, especialista en Rusia y fallecida en 2023. A partir de su funeral de Estado, el autor francés reconstruye una historia familiar que se entrelaza con los acontecimientos políticos del siglo XX y con la Rusia contemporánea.

Ese país ya ocupaba un lugar central en títulos como Una novela rusa y Limónov. En Koljós, Carrère vuelve sobre los orígenes familiares y la relación con su madre, de quien se había distanciado tras revelar secretos del pasado de su abuelo.

“Rusia, para bien o para mal, es un asunto de familia”, escribe en las primeras páginas del libro. Esa relación atraviesa su reconstrucción del pasado y la mirada que dirige hacia su vida.

Entre sus libros más celebrados se encuentran El adversario, Yoga y V13, en los que aborda el engaño, la meditación y el juicio por los atentados de 2015 en París. Su trayectoria también abarca el periodismo y el cine, como guionista, director y documentalista.