España compró cartas de Idea Vilariño a Juan Carlos Onetti: cuánto pagó y qué se sabe del archivo que adquirió

La Biblioteca Nacional de España (BNE) formalizó la compra, por 22.500 euros —unos 26.000 dólares—, de un epistolario de Juan Carlos Onetti que incluye cartas de Idea Vilariño, además de correspondencia familiar, de amistades y profesional. Según la descripción de la licitación, el conjunto reúne todas las cartas recibidas por el escritor uruguayo durante su etapa madrileña y todos los documentos son inéditos.

El contrato, al que accedió El País a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de España, fue firmado este miércoles 9 de setiembre. La operación se realizó con la empresa Proa Centro Transatlántico de Cultura y lleva las firmas de su representante, Claudio Fabián Pérez Míguez, y del director de la BNE, Óscar Arroyo Ortega.

La licitación describe el archivo como "20 años de cartas" y distingue los tres grupos que lo componen. El importe corresponde al conjunto denominado "Epistolario de Juan Carlos Onetti": el contrato no establece un precio separado para las cartas de Vilariño ni detalla cuántas integran la adquisición. La descripción tampoco permite afirmar que se haya comprado el intercambio completo entre ambos escritores, ya que se refiere a la correspondencia recibida por Onetti durante ese período.

Onetti se instaló en Madrid en 1975 y vivió allí hasta su muerte, el 30 de mayo de 1994. Durante ese período obtuvo el Premio Cervantes correspondiente a 1980 y publicó, entre otros libros, Dejemos hablar al viento, de 1979, y Cuando ya no importe, de 1993.

Vilariño, con quien mantuvo una relación amorosa, fue poeta, ensayista, traductora y crítica literaria. Integró la generación del 45 y colaboró en Marcha. Entre sus libros se encuentran Nocturnos, Poemas de amor, Pobre mundo y No. Murió en Montevideo en 2009, a los 88 años.

Aunque la licitación describe los tres grupos que componen el epistolario, el contrato firmado no incluye un inventario individual de las cartas, sus fechas ni sus remitentes. Para las características del material remite a un certificado de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

La adquisición fue aprobada en abril y adjudicada a Proa Centro Transatlántico de Cultura en agosto. Según el documento, el epistolario se incorporará al fondo antiguo de la BNE como bien del patrimonio documental y bibliográfico español. El pago de los 22.500 euros está condicionado a la entrega y recepción de conformidad del material.

Aún no queda claro cuándo podrán consultarse las cartas. ABC informó que los profesionales de la Biblioteca deberán catalogarlas y estudiarlas antes de ponerlas a disposición de los investigadores. El contrato no fija una fecha para ese acceso ni establece un compromiso de digitalización o publicación en internet.