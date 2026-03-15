Diego Bianki ilustra un cuento infantil de Felisberto Hernández, en un logro editorial poco común

La pelota, de Felisberto Hernández, con ilustraciones de Diego Bianki

.

Porque la edición de este cuento para niños, ilustrado por Diego Bianki, es un logro diferente no solo como propuesta editorial, sino también en términos lúdicos y afectivos, pues la historia remueve en los lectores jóvenes de todas las edades aquellas vivencias simples de la primera edad. Ya desde la tapa es un juego, dado que la pelota se desprende de la misma y permite, a través del orificio dejado, ir entreviendo la historia. Luego el texto y los dibujos dialogan para instalar al lector en el punto de vista del niño protagonista, su relación con la abuela, y las tensiones felisbertianas que se instalan entre lineas. Otro logro de esta editorial fernandina muy premiada. Una belleza de edición, finamente impresa en China. (Morisqueta)