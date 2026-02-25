Diego Fischer presenta "La bendición de Jonás" en Punta del Este: horario y cómo ir al cierre de Los Notables

Este miércoles, el periodista y escritor uruguayo Diego Fischer cerrará la 15ª edición de su ciclo Los Notables en vivo con la presentación de La bendición de Jonás, su nueva novela. El encuentro tendrá lugar en el Barradas Parque Hotel, en Punta del Este, y contará con la participación del periodista y senador Gerardo Sotelo, quien dialogará con el autor sobre el proceso de investigación y escritura del libro.

La actividad marcará el cierre de una nueva temporada del ciclo, un espacio de reflexión en torno a la historia, la política y la cultura que este año contó con ocho presentaciones. En esta ocasión, el foco estará puesto en una tragedia rescatada por Fischer: el naufragio del vapor Ciudad de Asunción, ocurrido en julio de 1963, cuando la embarcación zarpó del puerto de Montevideo con más de 400 pasajeros a bordo, en medio de un persistente banco de niebla que cubría ambas márgenes del Río de la Plata.

En plena madrugada y en condiciones extremas, un incendio desatado a bordo precipitó el desastre. La novela reconstruye esa noche atravesada por el desconcierto y las decisiones límite: permanecer en el barco envuelto en llamas o intentar sobrevivir arrojándose a las aguas heladas del río en pleno invierno.

En La bendición de Jonás, que edita Planeta y se vende en librerías por 990 pesos, Fischer entrelaza las historias de algunos de sus pasajeros: un consagrado músico italiano que recorría el mundo con un Stradivarius, un sacerdote francés reconocido internacionalmente por su trabajo con personas en situación de calle, y un joven matrimonio judío que esperaba a su tercer hijo. La novela está a punto de presentar su segunda edición.

"La bendición de Jonás", de Diego Fischer. Foto: Planeta.

Fischer, quien en diciembre recibió el undécimo Libro de Oro de su carrera, publicará en abril La bendición de Jonás en Argentina.

La presentación será hoy a las 19.30 en el Barradas Parque Hotel (Avenida Río Blanco esquina Avenida Francia, parada 9). El ingreso es libre y gratuito, aunque los cupos son limitados; se recomienda reservar lugar con antelación escribiendo a barradas.losnotables@gmail.com.

Será, además, la segunda vez que el autor presente la novela en el marco del ciclo este año: en enero inauguró la edición número 15 con una conversación junto a al expresidente Luis Alberto Lacalle; ahora la clausura junto a Sotelo.