Día del Libro 2026: cinco novelas uruguayas de esta década que son una joya y se pueden leer gratis en la web

Cada 26 de mayo se celebra en Uruguay el Día Nacional del Libro, una fecha instaurada en 1940 que coincide con el aniversario de la Biblioteca Nacional, la primera biblioteca pública del país, fundada en 1816. La jornada funciona como una excusa ideal para volver a hablar sobre lectura, libros y el valor que sigue teniendo la palabra escrita en tiempos dominados por la velocidad y las pantallas.

La historia se remonta a 1815, cuando Dámaso Antonio Larrañaga impulsó la creación de una biblioteca pública a la que pudieran asistir jóvenes y todas las personas interesadas en acceder al conocimiento. La propuesta recibió el respaldo de José Gervasio Artigas y terminó concretándose el 26 de mayo de 1816, cuando la institución abrió sus puertas en el fuerte de Montevideo, en la actual plaza Zabala.

Todo ocurrió apenas cinco años después de la Batalla de Las Piedras, en un momento en que el territorio oriental comenzaba a construir su camino hacia la independencia. En ese contexto, la creación de una biblioteca pública también representaba una apuesta cultural y política: la idea de que el acceso al saber debía estar al alcance de todos.

El Día Nacional del Libro también es una oportunidad para acercarse a las voces literarias uruguayas de la actualidad. Y aunque la mejor manera de celebrarlo siempre será entrar a una librería, recorrer estantes y comprar libros, también existen herramientas gratuitas que permiten descubrir nuevos autores.

Una de ellas es Biblioteca País, la plataforma de Ceibal que ofrece casi 11 mil libros y 1200 audiolibros para leer online o descargar desde su aplicación móvil. Su catálogo se renueva constantemente y allí aparecen varias de las novelas uruguayas más destacadas de lo que va de esta década. El funcionamiento es simple: alcanza con crear un usuario con el número de cédula y un mail para acceder al préstamo de hasta tres libros en simultáneo.

A continuación, El País presenta una guía de cinco novelas para ponerse al día con la nueva literatura uruguaya.

"Mugre rosa" - Fernanda Trías

Ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2021, la novela que consolidó la proyección internacional de Fernanda Trías imagina una ciudad asfixiada por una extraña amenaza ambiental que altera la vida cotidiana y obliga a convivir con el miedo, el aislamiento y la incertidumbre. Publicada en 2020, Mugre rosa sigue a una mujer que intenta sobrevivir mientras cuida a un niño enfermo y enfrenta el deterioro físico y emocional de su entorno. Con una prosa absorbente, Trías construye uno de los relatos uruguayos más inquietantes y celebrados de los últimos años. En Biblioteca País también se pueden encontrar otros seis títulos de la autora, incluido El monte de las furias, la novela con la que obtuvo por segunda vez el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

"Mugre rosa" de Fernanda Trías.

"La insumisa" - Cristina Peri Rossi

También publicada en 2020, la novela autobiográfica de Cristina Peri Rossi reconstruye distintos episodios de su infancia y juventud en Montevideo, marcados por los descubrimientos intelectuales, las tensiones familiares y el despertar de una mirada crítica sobre el mundo que la rodea. Con humor, ironía y una escritura filosa, La insumisa traza el retrato de una mujer que desde muy temprano entendió que vivir también implicaba desafiar mandatos sociales, políticos y sexuales. Al año siguiente de su publicación, Peri Rossi —radicada en Europa desde los años setenta— recibió el Premio Cervantes, considerado el máximo reconocimiento de la literatura en español. En Biblioteca País también se pueden encontrar otros 12 títulos de su obra, entre ellos Arqueología amorosa, una antología de poemas escritos entre 1971 y 2018.

"La insumisa", de Cristina Peri Rossi. Foto: Estuario.

"El cielo visible" - Diego Recoba

Ganadora del Premio Nacional de Literatura y del Bartolomé Hidalgo, la ambiciosa novela de autoficción publicada en 2023 consolidó a Diego Recoba como una de las voces más singulares de la narrativa uruguaya actual. A lo largo de casi 500 páginas, el autor reconstruye fragmentos de su historia familiar y de su barrio —Nuevo París— mientras sigue las huellas de Mirtha Passeggi, una escritora uruguaya desaparecida cuya figura se convierte en obsesión y espejo. Entre memorias, documentos, rastros y silencios, El cielo visible construye una obra híbrida y envolvente sobre la identidad, la memoria y las historias que sobreviven al paso del tiempo. El libro también llevó a Recoba a representar a Uruguay en el proyecto iberoamericano Mapa de las Lenguas, de Penguin Random House, que publicó la novela en 13 países.

"El cielo visible", de Diego Recoba. Foto: Penguin Random House.

"Temporada de ballenas" - Tamara Silva Bernaschina

Tras el fenómeno del libro de cuentos Desastres naturales (2023), Tamara Silva Bernaschina publicó en 2024 una novela fragmentada y “acuática”, como ella misma la definió en diálogo con El País. La historia transcurre en dos registros —uno infantil y otro adulto— y encuentra en el agua un canal para conectar recuerdos, miedos y distintas formas de la soledad. Playas, piscinas, humedad, lágrimas y ríos atraviesan un relato que también reflexiona sobre la familia, el deseo y el vínculo con la naturaleza. Con una escritura llena de imágenes memorables, Temporada de ballenas confirmó a Silva Bernaschina como una de las voces más destacadas de la nueva literatura uruguaya. Y aunque la novela puede leerse gratis en Biblioteca País, la edición física —a cargo de Estuario Editora— suma dos detalles especiales: el texto impreso en tinta azul y las preciosas ilustraciones de Natalia Boiani.

"Temporada de Ballenas". Foto: Difusión.

"Carnada" - Eugenia Ladra

Publicada en 2024, la primera novela de Eugenia Ladra transcurre en Paso Chico, un pueblo atravesado por el barro, los perros y una violencia que aparece de forma silenciosa pero constante. Allí vive Marga, una adolescente de 13 años que nunca salió más allá del río y cuya rutina cambia con la llegada de Recio, un extraño aparecido junto al sauce durante una tarde de siesta. Narrada desde distintas voces, Carnada construye un universo áspero y cargado de tensión, donde la brutalidad convive con momentos de belleza inesperada. Con una prosa atrapante, Ladra entrega una de las irrupciones más interesantes de la literatura uruguaya reciente: el libro ya tiene ediciones en países como Argentina, Bolivia, España, Inglaterra e Italia.