El festejo de Librería Escaramuza por sus 10 años que incluye un viaje para dos personas y descuentos únicos

Hace una década, Librería Escaramuza abrió sus puertas con una visión clara: construir un espacio donde convivieran la literatura, el café, la conversación y el encuentro.

Diez años más tarde, el espacio ubicado en el corazón de Cordón (Dr. Pablo de María 1185) se consolidó como uno de los proyectos culturales más reconocidos del país y, por ese motivo, prepara un aniversario con promociones especiales, actividades y un premio con espíritu literario: un viaje a Madrid para dos personas.

En el marco de sus 10 años y coincidiendo con el Día Nacional del Libro, Escaramuza lanzará junto a Club El País una previa de festejos con beneficios exclusivos para socios durante el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de mayo.

Durante esos tres días, quienes compren a través de la web accederán a un 30% de descuento en libros y envío gratis a todo Uruguay.

Además, quienes paguen con tarjetas de crédito Itaú o débito Personal Bank obtendrán un 5% adicional, alcanzando así casi un 35% de descuento en total.

Librería Escaramuza. Foto: Difusión.

La propuesta forma parte de una celebración más amplia que Escaramuza viene preparando para cerrar mayo con actividades abiertas al público, aunque la preventa y los beneficios especiales estarán disponibles en primera instancia para los socios de Club El País.

Visitar una librería como experiencia única

Desde su nacimiento, Escaramuza apostó a convertir la visita a una librería en una experiencia que excediera la compra de libros. Con una cuidada curaduría editorial, un café integrado al espacio y una programación cultural permanente, el proyecto se transformó en un punto de encuentro para lectores, escritores y editoriales independientes.

Con el tiempo, además, amplió su alcance hacia la edición y distribución de libros, consolidando su presencia dentro de la industria cultural uruguaya.

En estos diez años, el local de Pablo de María fue sede de presentaciones, talleres, clubes de lectura y conversaciones que ayudaron a construir una comunidad fiel alrededor de los libros. Ese vínculo con los lectores aparece hoy como uno de los ejes centrales de la celebración.

Viaje literario a Madrid

Madrid. Foto: Difusión.

La principal novedad del aniversario será el sorteo de un viaje a Madrid para dos personas, con siete noches de alojamiento incluidas. Según informó la librería, participarán automáticamente quienes realicen compras durante la campaña aniversario.

La iniciativa de Escaramuza busca extender la experiencia literaria más allá de la librería y conectar a los lectores con una de las capitales editoriales y culturales más importantes del mundo hispano.

Sugeridos para aprovechar la previa de beneficios

Para quienes quieran aprovechar los descuentos, estos son algunos títulos recientes y clásicos contemporáneos que vienen despertando interés entre lectores uruguayos:

Dorayaki. La novela del japonés Durian Sukegawa ofrece una mirada delicada sobre la amistad entre un vendedor de dorayakis y una anciana que transforma su vida a través de la cocina y la memoria.

Gurisas chicas. La primera novela de la uruguaya Dani Olivar es un retrato cercano y sensible sobre la adolescencia, los vínculos y el crecimiento en el interior uruguayo, narrado con humor y observación cotidiana.

Noche negra. La colombiana Pilar Quintana construye una historia inquietante y atmosférica donde la maternidad, el deseo y la violencia conviven en tensión permanente.

Los suicidas del fin del mundo. Una de las grandes crónicas latinoamericanas: la investigación de Leila Guerriero sobre una ola de suicidios juveniles en un pequeño pueblo patagónico.

La segunda venida de Hilda Bustamante. Humor y rareza en la novela de la argentina Salomé Esper, que mezcla lo cotidiano con lo absurdo a través de un personaje inolvidable.