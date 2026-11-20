Salvador Gaetán repetía el liceo, arrastraba materias y no parecía encontrarle demasiado sentido a la educación formal. Tenía 16 años y estaba lejos de imaginar que la actuación podía convertirse en su oficio. Hasta que un día su padre le dijo: “¿Por qué no hacés teatro?”. El comentario no era una advertencia ni un intento de encaminarlo a una carrera más convencional. Era, en realidad, una manera de señalarle algo que estaba frente a sus ojos: el gurí se pasaba el día actuando, imitando voces, gestos y personajes.

Sus padres, Camilo y Pilar, son artistas. Su madre había trabajado como diseñadora, pintora y actriz, mientras que su padre era músico, tocaba la guitarra y el piano, cantaba y dirigía murgas. Gaetán creció rodeado de esas expresiones artísticas, aunque durante mucho tiempo las vivió como algo natural, sin pensar que podían marcar su futuro.

Así, Salvador aceptó ir a una escuela de actuación, aunque su motivación era bastante menos solemne: había una chica que le gustaba y que estudiaba teatro. Su padre le ofreció pagarle la cuota y él empezó a tomar clases; y la chica nunca le dio ni la hora. Pasó por distintos lugares, aunque nunca siguiendo un camino académico tradicional.

Salvador Gaetán. Foto: Natalia Rovira.

La oportunidad que cambiaría su recorrido llegó de la manera más cotidiana. Un mensaje en un grupo de WhatsApp le avisó de un casting para una película. Fue la primera prueba de actuación de su vida y quedó seleccionado para interpretar a Tato, uno de los protagonistas de la película de acción uruguaya, Las siete balas. Habían pasado apenas unos años desde aquella conversación con su padre y Gaetán se encontraba, de pronto, en su primer rodaje.

El actor, hoy con 22 años y que hace películas, dirige teatro y lleva adelante un espacio artístico en Juan Carlos Gómez 1463, reconoce que, aunque no había tenido acceso a una formación extensa, había construido una especie de escuela propia. Desde chico miraba películas y obras, y se detenía en los planos, los tiempos, los movimientos y las formas de hablar de cada personaje. Pasaba horas en su cuarto recreando escenas y observaba a las personas que se topaba en la calle. “Mucho tiempo de mi ocio, por no estudiar, lo vinculaba a mirar cómo hablaba este tipo y la forma de moverse que tiene este personaje”, dice. Con el tiempo entendió que todo eso una forma de preparación.

Las siete balas, que dirige Sebastián Pérez Pérez y protagoniza Gaetán junto a Gastón Gard y Gabriel Villanueva (el niño de Reus y adolescente de Reus II) fue el comienzo de un camino que, según dice, todavía continúa descubriendo.

—¿Qué te interesó de Tato cuando recibiste el guion? ¿Cuánto del personaje estaba escrito y cuánto fuiste construyendo vos?

—El texto siempre es un papel. No dice nada y no tiene nada más que letras. Puede ser un mejor o peor guion, según la subjetividad de cada uno al leerlo. Pero hasta que no sucede, hasta que no lo llevás a la encarnación, no es nada. Ahí el actor tiene mucho poder, porque al final va a pasar un poco lo que esa persona genere. También está la responsabilidad de estar preparado y haber estudiado mucho para tener certeza de lo que estás haciendo. Nosotros llegamos a un punto en el rodaje en el que ya sabíamos bien qué estábamos haciendo.

Imagen de la película "Las siete balas". Foto: Archivo.

—Tato y Quique viven en un contexto de violencia y criminalidad. ¿Cómo trabajaste con Gastón Gard y el resto del elenco para construir ese vínculo?

—Lo bueno fue el ejercicio consciente que hicimos todos. Generamos muchas vivencias juntos, mucha experiencia. No vivíamos lo mismo que esos personajes, que estaban siempre envueltos en problemas, criminalidad y situaciones complicadas, pero compartíamos un montón de cosas y hablábamos de cómo podían ser ellos. Para mí es más interesante construirlos desde ese lugar que pensar que, para hacer un personaje de la calle, tengo que salir a la calle y descalzarme para pisarla. Primero hay un razonamiento y después eso se traslada al cuerpo. Cada acción física que hago la medité antes. Yo no soy ese pibe, pero podría serlo porque pienso qué le está pasando.

—La película también juega con una cuestión moral: los personajes son capaces de cometer actos terribles, pero al mismo tiempo están atravesados por las condiciones en las que crecieron. ¿Qué te interesa de esa mirada?

—Hay algo muy interesante en que los nenes no tienen nada para perder. Perdieron a la madre, perdieron un montón de cosas, viven en condiciones terribles. A uno se le muere gente, el otro tiene una hija, hay situaciones muy duras. Tiene mucho sentido que estén donde están y que hagan lo que hacen. Ahí aparece esa cuestión moral de qué le pasa al espectador cuando ve la película. ¿Qué me pasa con este pibe? ¿Lo tengo que odiar porque es una sanguijuela o puedo entender que no tiene la culpa de estar ahí? Me interesa mucho ese retrato, que es crudo y no tiene romanticismo.

Salvador Gaetán. Foto: Natalia Rovira.

—Después de Las siete balas, ¿en qué estás trabajando?

3Tengo unos 20 proyectos arriba. Entre ellos, cosas que ya salieron y que me siguieron dando oportunidades, como Amor animal, de Sebastián Ortega. Ahora también estoy con una película que se va a estrenar en Buenos Aires, Prince, de Federico Borgia, con Roberto Suárez. Ahí hago de su hijo. También hago mi propio cine. Tengo una productora, Última Palabra, con un grupo de compañeros que son como mis hermanos. Filmamos nuestros cortometrajes, hacemos nuestras historias en los lugares que elegimos y con nuestro presupuesto. Hace unos días filmamos uno que se llama Lecocq, en el barrio Millán y Lecocq. Lo dirigí yo, plano por plano. Me encanta filmar. Caminamos por cualquier lugar y siempre encuentro algo para hacer o registrar. Es una enfermedad caprichosa. Me gusta todo lo que tiene que ver con el cine.

—También hacés teatro. ¿Cómo funciona ese espacio propio?

—En Ciudad Vieja tenemos nustro espacio: Tercer Espacio, donde trabajamos con distintas artes, entre ellas la música y el teatro. Este año hicimos El humillado, de Roberto Arlt. Es una obra argentina de hace casi cien años que nunca se había llevado a escena, así que la readaptamos y la trajimos para acá. Somos tres o cuatro actores generalmente y todo sucede en nuestra sala, que tiene capacidad para 40 personas. Los ensayos, el estreno y el trabajo cotidiano pasan ahí. Abrimos este espacio junto a Gastón y nos permitió desarrollar muchísimo.