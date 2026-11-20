Germán Medina conoce el desafío de hacer reír a públicos muy distintos. Después de consolidarse en televisión con La culpa es de Colón y Caraduras, y de construir una carrera en el stand up a partir de situaciones cotidianas, el humorista uruguayo volverá mañana al Teatro de Verano con Catarsis, uno de los espectáculos más importantes de su trayectoria.

Las entradas están a la venta a través de Tickantel desde 525 a 950 pesos.

La propuesta parte de una sensación compartida: la presión de tener que cumplir con todo. Entrenar, comer bien, dormir lo suficiente, trabajar y encontrar tiempo para disfrutar parecen objetivos sencillos por separado, pero difíciles de sostener al mismo tiempo. De esa exigencia nace el nombre del espectáculo, que busca transformar esas preocupaciones en humor.

A partir de experiencias personales, el comediante construye situaciones en las que el público puede reconocerse y encontrar un momento de alivio.

La puesta también propone una experiencia colectiva. Antes de ingresar a la sala, los espectadores tendrán la posibilidad de pasar por una cabina catártica para expresar lo que quieran, una invitación a compartir aquello que muchas veces queda guardado.

No es la primera vez que tiene ideas osadas para su show. En el Antel Arena, se propuso entrar colgado a más de treinta metros, una locura que, según él fue hecha con profesionales.

El propio Medina definió el espectáculo como una suerte de “recital humorístico”, con sorpresas y varios invitados especiales. Detrás de la seguridad que transmite arriba del escenario, sin embargo, el comediante reconoce que convive con las dudas. “Soy muy inseguro, aunque nadie me lo cree cuando lo cuento”, confesó en diálogo con El País.

Esa vulnerabilidad también forma parte de su oficio: hacer reír no siempre es sencillo, incluso después de años de experiencia.