Life Tres Cruces copado por el terror: clásicos, estrenos, pop con sangre y una maratón hasta el amanecer

Un ataúd, unas velas y algunos rituales en medio de Tres Cruces. La escena desentona entre los locales y el movimiento habitual del shopping, pero tiene una explicación: desde hoy, y hasta el 31 de octubre, el complejo Life se convertirá en sede del Festival terror, sangre y pop, que reunirá más de 30 películas del género y actividades pensadas para quienes disfrutan pasar miedo en una sala de cine.

La propuesta va más allá de la pantalla. Habrá clásicos como Poltergheist, Los otros, El descenso, Pesadilla en la calle Elm y El sexto sentido, además de películas que pasaron en las últimas semanas por los cines, y otras difíciles de encontrar en la cartelera comercial. Además de una maratón de El conjuro que iniciará a la medianoche y se extenderá hasta entrada la la mañana. También habrá videojuegos durante la madrugada, un museo de objetos malditos y hasta pop servido con salsa roja para simular sangre.

“No es un festival de terror de calabazas y brujitas, es un festival de terror de cuchillos, sangre, funerales, exorcismos y terror del fuerte”, adelanta Daniel Vergara, del departamento de marketing de Life Cinemas.

El festival tuvo su primera edición el año pasado en Life 21 y este año se traslada a Tres Cruces, una alianza que permite ampliar las actividades y jugar con horarios poco habituales para el público. La intención, explica Vergara, es que los asistentes encuentren películas y propuestas que no siempre tienen lugar en las salas comerciales.

Imagen de la película "Resident Evil: Noche cero". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Cine nuevo y viejo por descubrir

Entre los títulos destacados aparecen dos películas que tendrán su presentación especial en el festival: La psicópata, un relato de terror victoriano que tendrá su preestreno en el Festival, y la uruguaya Carne, que contará con la presencia de su director, Tomás Marichal, y parte del elenco.

La selección también recupera películas conocidas por los seguidores del género, como el animé Perfect Blue, e It, la miniserie que protagonizó Tim Curry. A ellas se suman títulos más recientes (como Obsesión, Madre siniestra y Resident Evil: Noche Cero), y propuestas que pasaron rápidamente por la cartelera local, como El heladero: dulce sabor a muerte, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, y El vengador tóxico, que cuenta con Elijah Wood, Peter Dinklage y Kevin Bacon en su elenco.

La idea es ofrecer una programación variada, que combine títulos populares con películas menos conocidas. “Tratamos de que el público lo vea como un lugar donde encontrar cosas de terror que no va a ver habitualmente”, señala Vergara.

También habrá espacio para producciones locales. Además de Carne, ¿Qué pasó con Nath_666?, se sumó a la programación, y tendrá su lugar junto a otras propuestas de la región.

Una noche sin dormir

Las actividades especiales son otro de los atractivos del festival. Esta noche, a las 22.00, habrá una función de Los otros con una charla previa a cargo del crítico Martín Imer. Y desde mañana, el Museo de Objetos Malditos abrirá sus puertas en dos horarios, a las 20.00 y a las 21.00.

El miércoles será el turno de Voces del más allá, una actividad con Gustavo Rey y Guillermo Lockhart, que se encontrarán en una sala de cine para una noche diferente.

El viernes concentrará varias de las propuestas más particulares. A las 20.30 se proyectará The Channeling, con la presencia de su director, Maximiliano Conti.

Y para quienes prefieran cambiar las películas por los videojuegos, el viernes a la noche habrá una Gaming Night, desde las 23.59, con una sala reservada para jugar durante la madrugada. La propuesta invita a grupos de amigos a inscribirse para vivir una noche de terror frente a la pantalla, y con el joystick en la mano.

El sábado, en tanto, se proyectará Shorta: serie vertical Splendor, a las 17.45, y el festival tendrá su cierre con una fiesta de Halloween que incluirá cosplay, DJ y música.

Pop a cambio del alma

El festival también apuesta a las experiencias que acompañan las funciones. Una de ellas es el pop con sangre: el pop se sirve con una salsa roja que le da el aspecto de estar cubierto de sangre. Y al igual que en la pasada edición, los asistentes que quieran podrán firmar un contrato simbólico para vender su alma a cambio de una porción de pop.

“La gente va al cine a divertirse, a olvidarse. Todas esas cosas raras, divertidas y entretenidas las recibió muy bien”, cuenta Vergara.

Para asistir, el público puede comprar entradas para cada función, también hay abonos para tres, seis entradas y también un pase libre que permite ver todas las películas del festival. Los precios y la compra de entradas están disponibles en terror.com.uy.

En la previa del festival, el sábado se realizó en la la explanada de Tres Cruces, una propuesta de graffiti de terror realizada por Min8, así como una experiencia artística urbana.

Así, entre clásicos, estrenos, juegos y funciones que atraviesan la noche, la segunda edición del Festival terror, sangre y pop, propone una semana para explorar uno de los géneros más populares del cine, en todas sus formas. En algunos casos, la experiencia se extenderá hasta cuando salga el sol.