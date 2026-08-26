Murió Tim Curry: fue el icónico Pennywise en "It" y trabajó en "Mi pobre angelito 2"; tenía 80 años

El actor Tim Curry, recordado como el extravagante Dr. Frank-N-Furter de The Rocky Horror Picture Show y el temible Pennywise en la miniserie It, murió este martes en Los Ángeles a los 80 años. Por el momento no se informó la causa de muerte, aunque el actor atravesaba problemas de salud desde que sufrió un accidente cerebrovascular en 2012.

Curry, que tuvo más de 244 créditos en IMDb, quedó asociado con el personaje que interpretó primero en el teatro y luego llevó al cine en la película dirigida por Jim Sharman en 1975. Frank-N-Furter, un científico excéntrico y provocador que se presenta como un “dulce travesti de la Transilvania transexual”, se convirtió en una de las figuras más reconocibles. La película, el debut de Susan Sarandon en la pantalla grande, se convirtió un título de culto.

El propio Curry había advertido desde el comienzo que el personaje podía convertirse en una imagen difícil de abandonar. En una entrevista televisiva de 1975, poco después del estreno de la película, reconoció que había dudado en aceptar el papel justamente porque, si funcionaba, podía quedar asociado para siempre con él. Aun así, consideraba que interpretar un personaje así implicaba asumir un riesgo.

En el teatro siguió buena parte importante de su carrera. En 1981 interpretó a Mozart en la producción neoyorquina de Amadeus, trabajo por el que recibió una nominación al premio Tony. Un año después obtuvo otra nominación, esta vez a los Olivier, por su interpretación del Rey Pirata en The Pirates of Penzance. Décadas más tarde volvió a Broadway y al West End como Alan Swann en My Favorite Year y como el Rey Arturo en Spamalot, el musical inspirado en Monty Python and the Holy Grail.

Tim Curry en "El show de terror de Rocky". Foto: ImdB.

En el cine, Curry construyó una carrera marcada por personajes extravagantes y villanos, aunque también asumió papeles dramáticos. Fue Rooster en Annie (1982), el villano Darkness en Legenda (1985), el mayordomo Wadsworth en Clue (1985), y también apareció en películas como La caza al octubre rojo (1990), Los tres mosqueteros (1993), Mi pobre angelito 2 (1992) y Scary Movie 2 (2001).

Pero hubo otro personaje que amplió todavía más su lugar en la cultura popular: Pennywise. En 1990 Curry interpretó al payaso asesino en la miniserie televisiva It, adaptación de la novela de Stephen King. Su versión del personaje quedó instalada entre las representaciones más recordadas de la historia del terror televisivo.

Después de 2000, sus apariciones en pantalla se volvieron menos frecuentes y se concentraron principalmente en papeles secundarios y trabajos de voz.

En 2012, un accidente cerebrovascular modificó su vida y limitó su actividad profesional. A partir de entonces, Curry redujo sus apariciones públicas y se volcó principalmente al trabajo de voz. Sin embargo, siguió vinculado al universo de Rocky Horror: en 2016 participó en la nueva versión televisiva de la película, esta vez como narrador.

