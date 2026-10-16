Se estrena "Crystal Lake" en streaming: los clásicos del terror vuelven convertidos en series de televisión

Antes de la máscara de hockey, del machete y las persecuciones en el bosque, hubo una madre. Al final de Viernes 13 (1980), el público conoce que Pamela Voorhees fue la responsable de los asesinatos que dieron origen a una de las franquicias más reconocibles del cine slasher. Su hijo, Jason, se convertiría después en el rostro de la saga, pero detrás del monstruo había una historia de dolor y venganza que ahora llega al centro de la escena.

Hoy se estrena en la plataforma Universal+ Crystal Lake, serie que oficia de precuela para contar los orígenes de la franquicia y reconstruye el camino de Pamela, interpretada por Linda Cardellini, ganadora del Emmy por DTF St. Louis y conocida por Dead to Me y Mad Men. La serie de ocho capítulos propone mirar desde otra perspectiva a un personaje que tuvo un papel decisivo en la trama original, aunque su tiempo en pantalla fuera relativamente breve.

La serie creada por Brad Caleb Kane (también responsable de It: Welcome to Derry sobre otro conocido personaje del cine de terror: Pennywise) va más allá de contar qué ocurrió antes de Viernes 13. La historia busca explorar cómo una mujer aparentemente común y corriente se convierte en asesina y qué hay detrás de esa transformación.

El duelo por la muerte de su hijo, quien desaparece en el lago en los primeros minutos del primer episodio, es el punto de partida, pero no la única respuesta; ya que la serie también habla de una sociedad que mira con recelo al distinto.

Detrás del monstruo

La serie comienza en 1972, ocho años antes de los acontecimientos de la película original. Pamela lleva una vida tranquila en Crystal Lake, en Nueva Jersey, donde trabaja en una escuela y en el campamento de verano. Su principal preocupación es Jason, un niño con problemas de salud cuya apariencia le genera dificultades para relacionarse con los demás chicos del campamento. Y cuando la tragedia golpea a Pamela, el dolor empieza a transformar a esa mujer que los vecinos creían conocer.

En la película de 1980, dirigida por Sean S. Cunningham, el público descubre que Pamela es quien está detrás de los asesinatos. Convencida de que la negligencia de los responsables del campamento provocó la muerte de Jason, decide impedir que el lugar vuelva a abrir. Ese giro convirtió a la madre del futuro villano en una pieza central de la historia, aunque durante décadas Jason ocupó el primer plano.

Crystal Lake recupera esa historia de origen. La violencia y las muertes gráficas no faltan, aunque con una trama más cerca del thriller psicológico que del terror. Eso se debe a que aquí importan los crímenes, claro, como las experiencias que moldearon a Pamela y la sociedad en la que vive.

Linda Cardelini en "Crystal Lake". Foto: Archivo. Foto: Matt Infante/PEACOCK

“Hay algo fascinante en su ira inexplorada. Le ocurrieron cosas a lo largo de su vida sobre las que nunca tuvo control y, de repente, empieza a sentir que puede controlar algo”, dijo Cardellini en declaraciones cedidas a El País. Para la actriz, esa búsqueda termina aflorando de forma extrema. “Desafortunadamente, existe una psicopatía asociada a eso que la lleva a cometer actos indescriptibles”, agrega.

La contradicción entre la madre cariñosa y la asesina despiadada es parte del atractivo del personaje. Pamela intenta recuperar el control de su vida, pero lo hace a través de una violencia cada vez mayor. Cardellini dijo que interpretarla la llevó a explorar un territorio nuevo: “Pam es su propia versión de una asesina slasher. Para mí, eso fue increíblemente emocionante porque era algo que nunca había hecho antes”.

La serie también propone una mirada sobre un género en el que los grandes asesinos de las franquicias cinematográficas han sido, en su mayoría, hombres. “Ella no es la víctima, es la autora de los crímenes”, resume Cardellini.

Y más allá de los crímenes que comete, la actriz no considera que esa dimensión monstruosa elimine la humanidad del personaje. “Es posible identificarse con su dolor, su duelo y el cariño que ella siente por su hijo”, señala. Y agrega: “Ambos intentan encontrar un lugar al que pertenecer porque se sienten profundamente desconectados del mundo que los rodea”.

Esa combinación entre lo reconocible y lo espaluznante es lo que la serie busca: cómo el dolor puede convivir con la violencia y cómo un personaje conocido por sus crímenes toma una nueva dimensión cuando deja de ser vista como una pieza secundaria en la historia.

Kane, responsable creativo de la serie, también destaca el cambio de perspectiva de esta producción. “Una de las preguntas más importantes para mí era: ‘¿Por qué mata Jason?’”, comentó. En las películas, el asesino continúa la violencia que inició su madre. Mientras que en Crystal Lake, el espectador puede seguir a Pamela y observar cómo empezó todo.

Imagen de la película "Viernes 13". Foto: Archivo.

El terror se expande en la TV

La serie Crystal Lake forma parte de una tendencia actual que recupera historias emblemáticas del género de terror para darles una nueva vida en la pantalla chica. El caso más reciente es Carrie, la adaptación que ya se estrenó en Prime Video y adapta la novela de Stephen King, publicada en 1974 y llevada al cine por Brian De Palma en 1976. Protagonizada por Summer H. Howell y desarrollada por Mike Flanagan (a esta altura un experto en adaptar a King en el streaming), vuelve a contar la historia de la adolescente marginada que descubre sus poderes telequinéticos y traslada el acoso que sufre (se ambienta en época actual con las redes sociales) que multiplica la humillación vivida.

Otro ejemplo es IT: Bienvenidos a Derry, la serie de HBO también creada por Kane, que amplía el universo del payaso Pennywise. Ambientada en 1962 y con Bill Skarsgård nuevamente como el payaso (protagonizó las dos partes de It que dirigió Andy Muschietti), cuenta los secretos de Derry, del pueblito que cada 27 años sufre los embates de esta criatura milenaria.

Imagen de la serie "Carrie". Foto: Archivo.

Aunque parten de universos diferentes, las tres producciones comparten una intención: ir más allá de los sustos que hicieron famosas a sus historias en la pantalla grande. Carrie vuelve a abordar la crueldad y la exclusión; IT: Bienvenidos a Derry convierte a una comunidad en parte de un horror ancestral; y Crystal Lake se detiene en la mujer que inició una de las sagas más populares del género slasher.

La fórmula tiene sus riesgos. Extender una historia puede aportar matices, pero también restarle tensión a un relato que en el cine dependía del ritmo y la sorpresa. En el caso de Pamela Voorhees, el desafío es mostrar algo nuevo de un personaje cuyo desenlace ya forma parte de la memoria de los fanáticos.

Jason Voorhees terminó convertido en el rostro de Viernes 13, pero la historia empezó con su madre. Y Crystal Lake vuelve sobre ese origen para conocer a Pamela, cuya historia todavía tiene zonas bastante oscuras para continuar explorando.