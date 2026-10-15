La banda estadounidense Pixies volverá a presentarse en Uruguay en 2027: fecha, lugar y cómo comprar entradas

La banda de rock alternativo Pixies volverá a Uruguay el próximo 2 de abril de 2027. La banda estadounidense, una de las referencias fundamentales del rock alternativo, se presentará en el Teatro de Verano en Montevideo, en una nueva visita al país.

El grupo regresará a un escenario que ya conoce: su primera presentación en Uruguay fue el 7 de octubre de 2010, también en el Teatro de Verano, durante la apertura del Pilsen Rock Circus. En aquella oportunidad, compartió la jornada con la banda uruguaya Buenos Muchachos y convocó a una multitud.

Las entradas para el concierto de Pixies en el Teatro de Verano estarán disponibles a través de la venta general desde el martes 20 de octubre a las 10.00, con todos los medios de pago. Aún no hay información sobre los precios de las entradas.

Formada en Boston en 1986, Pixies se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Su sonido, que combina guitarras distorsionadas, melodías pop y cambios abruptos de intensidad, dejó una huella en el desarrollo del rock de las décadas siguientes y fue una influencia reconocida para artistas como Nirvana.

La banda alcanzó un lugar destacado en la escena internacional con discos como Surfer Rosa (1988) y Doolittle (1989), que incluyen algunas de sus canciones más emblemáticas. Tras separarse en 1993, sus integrantes volvieron a reunirse en 2004 y retomaron las giras internacionales. Desde entonces, también publicaron nuevos trabajos discográficos, con los que ampliaron una trayectoria que ya supera las cuatro décadas.

El regreso de Pixies a Montevideo será una nueva oportunidad para escuchar en vivo a una banda clave para entender la evolución del rock alternativo y reencontrarse con un repertorio que atraviesa distintas generaciones.