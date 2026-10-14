Melendi anuncia su regreso a Uruguay: fecha, lugar, precios de las entradas y cuándo salen a la venta

Después de agotar su último show en Montevideo con meses de anticipación, Melendi confirmó su vuelta a Uruguay en 2027. El cantautor asturiano volverá al Antel Arena con Pop Rock, su nuevo disco, y un repertorio que combinará sus canciones más recientes con los clásicos de su carrera.

La visita llegará después de la gira con la que celebró los 20 años de Sin noticias de Holanda, su álbum debut. Esta vez, el español presentará un trabajo que tiene a las guitarras eléctricas como protagonista y retoma el sonido que le da nombre al disco.

El concierto será el sábado 17 de abril de 2027. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 16 de octubre, a las 10.00, a través de Tickantel, con precios que irán de 2200 a 7500 pesos.

Entre las canciones de Pop Rock destacan "No me des más la tabarra", "Mentiras arriesgadas" y "Veneno y arena". Según adelanta la producción, el concierto combinará ese material con temas como "Destino o casualidad", "La promesa", "Tu jardín con enanitos" y "Cheque al portamor".

La relación del músico con el público uruguayo tuvo un crecimiento sostenido en sus últimas visitas. En 2024 agotó dos funciones en el Auditorio Nacional del Sodre y, al año siguiente, pasó al Antel Arena para ofrecer su concierto más convocante en el país. Aquella presentación, realizada el 18 de noviembre de 2025, también agotó sus localidades con meses de anticipación.

El show formó parte de la celebración de su primer disco, que incluye canciones como "Con la luna llena" y "Mi rumbita pa’ tus pies". Para acompañar ese aniversario publicó 20 años sin noticias, un álbum en el que volvió sobre aquel repertorio junto a Manuel Carrasco, David Bisbal, Rosario y el dúo Natos & Waor, entre otros invitados.

La gira también recuperó canciones de distintas etapas de su trayectoria, como las de Lágrimas desordenadas, publicado en 2012, y Quítate las gafas, de 2016. De esos discos salieron temas que se mantuvieron en sus conciertos, entre ellos "Cheque al portamor", "Desde que estamos juntos" y "La casa no es igual".