Fue novela, película clásica y ahora es una serie de Prime Video: ¿por qué "Carrie" nos sigue interpelando?

Romina Raglianti / El Mercurio (GDA)

Stephen King es uno de los autores más prolíficos de la historia moderna, y es también el escritor vivo que más veces ha sido adaptado a la pantalla: se basan en sus relatos más de 75 producciones, entre películas y series. Sin embargo, muchas de esas ficciones han resultado un fracaso, porque King construye el terror sobre la base de la angustia interna y elementos de folclor y sobrenaturales que a menudo pueden verse caricaturescos fuera del contexto de un libro. King es un escritor difícil de adaptar.

Y eso lo sabe Mike Flanagan. El cineasta estadounidense dirigió tres películas basadas en King: El juego de Gerald (2017), Doctor Sueño (2019) y La vida de Chuck (2024). Ahora asume su mayor desafío resucitando a Carrie, la novela con que King debutó en 1974 y que quedó marcada en la cultura popular con la película que hizo Brian de Palma dos años después.

Flanagan ya dijo que tiene como regla personal no hacer remakes ni secuelas, a menos que encuentre una forma de hacerlo que realmente valga la pena. Y así ocurrió con Carrie. “Pueden creer que no iría a presentarle una idea a Stephen King sin una respuesta asombrosa a la pregunta de ¿por qué hacer Carrie de nuevo? Y esa fue la primera pregunta que Steve me hizo”, contó en un panel en la Comic Con de San Diego, en julio pasado.

Y ahora, que Carrie, la serie de ocho episodios, se estrena mañana en Prime Video, Flanagan explica cuál fue esa respuesta que convenció al autor.

“Los temas fundamentales de los que King estaba hablando cuando escribió este libro hace más de 50 años se han vuelto, lamentablemente, mucho más relevantes hoy”, dice. “En definitiva, Carrie es una historia sobre crueldad y empatía e intentar decidir qué mundo queremos habitar debido a ello. Y en el tiempo que pasó desde que King pensó en estos personajes por primera vez, hemos visto un sabor específico de crueldad y bullying que ha nacido del anonimato en internet. Creo que eso dio una nueva forma a nuestro mundo de manera profunda”.

Flanagan siente una conexión personal con la historia de Carrie, una adolescente criada aislada de la sociedad, por una madre fanática religiosa, opresiva y abusiva, que cuando sale al mundo es marginada y víctima de creciente bullying, hasta que sus progresivos poderes telequinéticos desatan una tragedia.

“Soy padre de tres hijos. El mayor de ellos tiene 15 y está en el liceo. Y pienso en el mundo que deben habitar, donde sus vidas están siendo constantemente grabadas y publicadas para siempre en internet, donde lidian con una violencia y deshumanización que yo nunca tuve que enfrentar a esa edad. Hay muchas cosas en esta historia que son de nuestros tiempos y que valía la pena debatir, y que estos personajes creados hace más de medio siglo podrían sentirse muy vitales y renovados en el mundo de hoy. Fue una sorpresa fantástica para mí darme cuenta de lo relevante que podía ser Carrie hoy”, resume.

Y, por si acaso, la opinión de King sobre la serie es: “Brillante”.

Nueva perspectiva.

Esta nueva versión está ambientada en la actualidad. Una de las diferencias está en el mismo personaje protagónico. Aquí Carrie (Summer H. Howell) parte la historia como una niña inocente, optimista, que se deja deslumbrar por el nuevo mundo al que entra tras la inesperada muerte de su padre, y que muestra por sobre todo empatía y ganas de conectar con otros humanos.

Flanagan dice que esa era una de sus prioridades. “La interpretación de Sissy Spacek de Carrie es icónica, pero la Carrie White que siempre he visto en las varias adaptaciones de la novela es la misma. Es muy retraída, cerrada y asustada. Y pensé que una de las razones para volver a visitar esta historia era hacerlo a través de los ojos de una Carrie diferente, alguien que es genuina, abierta, curiosa y que encuentra nuestro mundo por primera vez. La idea era mirarnos a través de un nuevo par de ojos, unos fundamentalmente decentes, y luego ver lo que el mundo puede hacerle a una persona así. Nuestra versión tiene que decidir quién va a ser, y no necesariamente dejar esa empatía y curiosidad sobre el mundo. No tenía sentido volver a hacer Carrie de la misma forma que ya fue contada”.

Una de las escenas que quizás mejor reflejan la conexión con la actualidad ocurre en el primer capítulo, cuando Carrie, recién llegada al colegio después de una vida encerrada en su casa, experimenta un simulacro de tiroteo escolar. Este tipo de eventos no eran comunes cuando King escribió su novela, pero Carrie puede ser vista hoy como una alegoría de los tiroteos en escuelas estadounidenses.

Carrie ya fue adaptada cuatro veces. La versión más famosa es la película de 1976 de Brian de Palma. Sissy Spacek se hizo estrella como la tímida protagonista, cuyos poderes se desatan de forma catastrófica tras ser víctima de bullying . Piper Laurie era su abusiva madre, y ambas fueron nominadas a un Oscar por su trabajo. Fue un éxito comercial y de crítica y tuvo tal impacto importante que hizo que pocos se atrevan a volver a contar la historia.

En 1999 Carrie 2 seguía a una supuesta media hermana de Carrie que buscaba venganza contra quienes la llevaron al suicidio. Fue un fracaso.

En 2002 se hizo un telefilme que pasó sin pena ni gloria, y luego el mayor intento hasta ahora de revivir el clásico fue en 2013, con un filme protagonizado por Chloë Grace Moretz como Carrie y Julianne Moore como su madre. Los críticos la calificaron de “innecesaria” y resultó un fracaso en la taquilla. Ahora se vuelve a intentar en formato serie.

Un especialista con mucho trabajo

Mike Flanagan, de 48 años, se ha ganado el título de nuevo maestro del terror de la pantalla hace ya más de una década. Suele usar el género como una exploración de temas profundos como el duelo, la pérdida y la culpa, en vez de recurrir a los recursos más comunes de este tipo de historias. En mayo pasado firmó un acuerdo de exclusividad por varios años con Amazon, para hacer series y películas para su plataforma de streaming , siendo Carrie la primera de esta alianza.

Antes, dejó una marca en Netflix donde realizó exitosas miniseries como La maldición de Hill House y Misa de medianoche.

Su próximo desafío es uno que nuevamente lo lleva a romper su regla de no hacer remakes o secuelas, ya que dirigirá una nueva película en la saga El exorcista, que busca darle una nueva dirección.

La película, que se estrenará en marzo del próximo año en cines, cuenta en su elenco a Scarlett Johansson, Diane Lane, Laurence Fishburne y John Leguizamo.

