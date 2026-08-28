Jacob Elordi llega al cine y habla de la película que dirige Ridley Scott: “Nunca antes había visto nada igual”

El actor nominado al Oscar, Jacob Elordi dijo que ponerse por primera vez bajo las órdenes del veterano cineasta inglés Ridley Scott durante el rodaje de su más reciente película, La guerra de los últimos que se estrena hoy en Uruguay, “fue algo nunca visto”.

Durante un encuentro virtual con medios internacionales, el actor que este año protagonizó Cumbres borrascosas y estuvo nominado al Oscar por Frankenstein, se refiere a Scott (director de Gladiador, Misión rescate y Thelma & Louise) como “uno de los más grandes directores” de cine de todos los tiempos. Además afirmó que esa sensación de maestría también se trasladó al set de rodaje de la película basada en la novela de Peter Heller. El libro se encuentra en librerías de Uruguay bajo el título La constelación del perro.

“Está a la altura de las expectativas e incluso las supera”, comentó Elordi sobre el cineasta, responsable de clásicos del cine como Blade Runner, Alien y Los duelistas. “Cada día era como si te sumergieras de lleno en el proceso de rodaje. Como si cada mañana cobrara vida. Nunca antes había visto nada igual”.

El actor de casi dos metros de altura se encuentra en un gran momento profesional. Este año fue Heathcliff en la reimaginación que Emerald Fennell hizo del clásico de Emily Bronté, y se despidió de Nate Jacobs, el protagonista de la serie Euphoria que ya concluyó su tercera y última temporada. Ambas están en el catálogo de HBO Max. Además, este año Elordi trabajó con Alfonso Cuarón en la campaña publicitaria de un perfume, y la revista Vanity Fair lo ubicó entre los mejores vestidos del año.

En el ranking (que incluye de Rosalía al papa Leon XIV) Elordi ocupa la segunda posición, “gracias a su capacidad para hacer que una bolsa de compras parezca un bolso”, comentó la revista.

Su nuevo estreno en la pantalla grande, La guerra de los últimos, basada de la novela publicada en 2012, se sitúa en un Estados Unidos post-apocalíptico (aunque se filmó en las Dolomitas, en el norte de Italia) tras una pandemia que acabó con gran parte de la población. En ese contexto, el piloto Hig (Elordi), acompañado por su perro, se aventura a bordo de su destartalada avioneta con la intención de encontrar a más supervivientes.

Imagen de "La guerra de los últimos". Foto: Difusión.

Reflexión del mundo

Por su parte, Scott, que se dice a sí mismo el “sabueso” de las noticias, confesó en la rueda de prensa que la experiencia reciente de la pandemia de covid fue una de las razones que le llevó a hacer esta película, con la que busca hablar del “comportamiento humano, la empatía y el humor” en medio de la incertidumbre y reflexionar sobre nuestro mundo actual.

“Tenemos los ojos vendados ante el cambio climático, pero el caos es aún peor en ciertas zonas del mundo; no voy a mencionar dónde están, pero allí reina un caos absoluto, como si se tratase de catástrofes”, comentó el director inglés que anunció la película en 2024. El guionista Mark L. Smith (responsable de Tornados y El renacido, entre otras) se encargó de adaptar la novela de Heller.

Elordi encabeza un elenco que también cuenta con caras conocidas como la actriz Margaret Qualley (una de las protagonistas de La Sustancia), Josh Brolin (Sin lugar para los débiles y decenas de películas); Guy Pearce (El Brutalista), y el entrañable perro Jasper, que se robó todos los focos durante el preestreno mundial de la película en Londres.

En este sentido, el australiano bromeó que filmar con varios canes fue “igual de impredecible” que hacerlo con Brolin o Pearce: “Son espontáneos y es maravilloso. Son perros muy talentosos”.

Jacob Elordi fue nominado al Oscar como actor de reparto por "Frankenstein" de Guillermo del Toro. Foto: Archivo. Foto: Netflix

Epítome de lo humano

Al llevar la firma de Scott, la película, que no llega a las dos horas, abunda en espectaculares planos aéreos, grandes escenas de acción y giros inesperados, pero también encuentra espacio para el amor como epítome de lo humano, ya sea en sentido romántico, familiar o de amistad.

Brolin encarna al huraño preparador militar Bangley, vecino en un hangar abandonado del personaje de Elordi, y ambos, en palabras de Scott, forman “la extraña pareja”. Según el actor que interpretó a Thanos en Avengers: Endgame de Marvel, se llevó muy bien con el australiano desde el primer día: “Empezamos a apoyarnos el uno en el otro, y creo que eso se muestra en la película”.

Por ello, dice que cuando Pearce y Qualley -que interpretan a Pops y Cina, padre e hija- se incorporaron una semana más tarde al rodaje, se quedaron “de piedra”, porque habían cogido un ritmo y Scott les cambió la dinámica por completo.

“No importaba cuánto te hubieras preparado (...) Ridley venía y decía: ¿Por qué no cortamos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Y al principio decía: esto es un caos, va a ser horrible. Pero acabó siendo el sentimiento creativo más gratificante”, relata Brolin.

Antes de la llegada a los cines La guerra de los últimos, Scott apunta que desde que leyó una reseña “destructiva” de Blade Runner -y a sus 88 años- ya no lee más críticas sobre sus películas: “Si tienes buena prensa, te crees el amo del mundo. Y no. Y si tienes mala prensa, piensas lo contrario. Así que simplemente hago lo que tengo que hacer”, concluye.

