Estrenos: "Street Fighter", lo nuevo de César Troncoso, Andrew Garfield, un documental de Elena Quinteros y más

Hay varios estrenos que renuevan la cartelera de cine. Hay de varios géneros y para varios públicos.

Antes un aviso, el MONFIC se estira un día más para volver a exhibir la película del momento, La bola negra que ya agotó tres funciones y agregó una hoy a las 21.10 para la que ayer quedaban entradas.

Se estrena La casa, un policial argentino con Diego Peretti y César Troncoso sobre hombre que quiere conservar la casa de sus sueños y eso lo mete en problemas. Dirige Gustavo Triviño.

Otro proyecto que incluya figuras rioplatenses es Escondida en mi cabeza, una comedia de Lucas Vivo García Lagos con Nicolás Furtado como un muchacho alocado que tras despertar de un coma de 14 años, intenta recuperar una contraseña que lo haría millonario. En el elenco también está Agustina Suásquita, Papryka.

También tiene participación uruguaya, Narciso, la nueva y premiada película del paraguayo Marcelo Martinessi, el mismo de Las herederas. Reconstruye un caso real sobre un disc jockey que impuso el rock and roll a fines de la década de 1950 en coincidencia con la llegada al poder del dictador Alfredo Stroessner. Viene con premio en Berlín.

En Cinemateca Uruguaya y Sala B se estrena Elena Quinteros, el nuevo documental de Aldo Novick en este caso sobre la militante politica desaparecida por la dictadura militar uruguaya.

La negociación es la nueva película de Gus Van Sant sobre un caso real de un hombre desesperado por las deudas que decide hacer justicia por mano propia. Transcurre en Minneapolis en 1975 y tiene a Bill Skarsgard en un protagónico destacado.

Rara es La caída de la ballena con un buzo (Austin Abrams) que es tragado por un cachalote gigantesco y que debe encontrar la manera de salir de allí. Está dirigida por Brian Duffield sobre novela de Daniel Kraus y tiene también en el elenco a Josh Brolin.

Imagen de la película "El árbol mágico". Foto: Difusión.

Y también se estrena Street Fighter sobre videojuego de los 80 que protagonizan Noah Centineo, Andrew Koji y Jason Momoa, El gran viaje, una animación franco-belga dirigida por la artista franco-japonesa Momoko Seto, y la aventura fantástica para toda la familia El árbol mágico que protagonizan Andrew Garfield y Claire Foy.