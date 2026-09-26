Vázquez Melo: el rap erótico para Escanlar, la censura en Canal 10 y por qué se retiró de los medios

Es el tercero de seis hermanos y antes de convertirse en uno de los meteorólogos más reconocibles de la televisión uruguaya, Diego Vázquez Melo estudió Ingeniería Agronómica; solo le faltó la tesis para recibirse.

Trabajó durante años en la Dirección Nacional de Meteorología, donde fue compañero de Juan Torraca, hasta que en 2003 llegó a Canal 10, donde le plantearon un desafío concreto: que el informe del tiempo en Subrayado no fuera demasiado técnico.

Así comenzó a construir un estilo que terminaría convirtiéndose en su sello. El humor no estaba previsto de entrada, pero fue apareciendo de manera natural, con bromas, ironías y objetos extravagantes que encontraba minutos antes de salir al aire.

Transformó el espacio del pronóstico en un lugar donde podía jugar con su creatividad y la improvisación fue pieza clave en estos informes.

Después de años de exposición, en 2015 decidió alejarse de los medios y radicarse en Parque del Plata en busca de tranquilidad. Desde entonces, mantuvo un perfil mucho más bajo y dejó de conceder entrevistas. Pero su estilo dejó huella en la memoria de varias generaciones de televidentes que aún hoy lo recuerdan.

El 13 de setiembre cumplió 75 años y, por ese motivo, repasamos algunas curiosidades de la vida y la carrera del meteorólogo que convirtió el pronóstico del tiempo en un verdadero espectáculo.

Le compuso canción a Gustavo Escanlar

Escribir música no estaba en sus planes, pero en cierto momento sintió una “imperiosa necesidad” de hacerlo y creó “Dime uruguayo”, una canción crítica sobre la idiosincrasia nacional que imaginó en la voz de algún murguista. Se la mostró a un carnavalero, que le recomendó registrarla en Agadu. El tema no prosperó: nadie quiso cantarlo. Según dijo a El País en 2007, al uruguayo no le gusta que le digan qué es ni qué cosas le pasan.

Después llegó “Pepita”, un rap erótico sobre el encuentro entre una prostituta y su cliente, que decidió dedicarle, en tono burlón, a Gustavo Escanlar, con el “único objetivo de provocarlo”.Buscaba generar una reacción en el periodista, a quien definió como “Gustavo Escandaloso” y acusó de construir un personaje excesivo y desvergonzado.

La canción, dijo, aborda la prostitución y el sexo sin recurrir a palabras groseras, apelando más a la insinuación. Por entonces, reconoció que si bien no podía cantar sus temas por falta de voz, disfrutaba de hacerlos y hacerlos bien.

La censura que vivió en canal 10

Diego Vázquez Melo dando el pronóstico en Canal 10.

Sus informes meteorológicos en Subrayado se caracterizaban por la espontaneidad, el humor y las ocurrencias excéntricas. Vázquez Melo contó a Montevideo Portal que no planificaba lo que iba a hacer y que la dirección de Canal 10 solía darle carta abierta. Sin embargo, hubo una ocasión en la que su idea no llegó al aire.

Había conseguido un tambor y una máscara de Cuareim 1080, pidió que le pintaran la cara de negro y se preparó para ingresar al estudio. Minutos antes de salir, Paulo Olascoaga, responsable del noticiero, le pidió que no apareciera así en cámara y debió desistir. “Fue una lástima”, recordó. Y agregó que luego del informativo, Saeta transmitió todo el Desfile de Llamadas.

La rivalidad con Juan Torraca

En una ronda de preguntas con usuarios de Montevideo Portal le consultaron si “se odiaba” con Torraca, histórico meteorólogo de Canal 12, y contestó que “no era cierta tal información”. Aclaró que no era su amigo, pero tampoco sentía animosidad hacia él.

Sin embargo, sus declaraciones dejaban en evidencia una relación tensa. En otra entrevista le preguntaron si le dedicaría una canción a Torraca, como había hecho con Escanlar, y fue tajante: “No se la dedicaría porque no tengo una relación estrecha con él. Lo poco que conozco de él no me es atractivo”, dijo a El País.

Con su colega Guillermo Ramis sí mantenía buena relación, e incluso llegaron a compartir una nota en Bendita TV (Canal 10).

Una televidente lo increpó

En junio de 2011, sacó al aire a una televidente y no lo dejó ni picar. María, de Colonia, se presentó y, antes de que el meteorólogo le hiciera un chiste, lo increpó: quiso saber por qué no daba el pronóstico puntual para Colonia, “una ciudad grande” y con “mucha gente”.

“No me hables porque no te siento”, le dijo luego de que él intentara meter bocado. “Hablás del suroeste y nosotros estamos más al oeste”, le reclamó. Le aclaró que no podía hacer pronósticos para cada ciudad y ella no se conformó: “Qué macana eso”. “No es mala voluntad, no hay tiempo”, le explicó. Y, antes de despedirse, le lanzó: “Me das sol para el departamento y no marcha”.

Se retiró de los medios

Diego Vázquez Melo en Parque del Plata. Foto: Archivo El País

El 31 de enero de 2015, hizo su último pronóstico en Subrayado y decidió alejarse de la TV tras más de una década al frente de los informes meteorológicos. La muerte de su esposa fue determinante para que se mudara a Parque del Plata: “Fue la mejor decisión de mi vida. Aquí logré la paz y el equilibrio que necesitaba”, contó a Sábado Show en la última entrevista que dio.

En esa charla explicó que había cambiado “muy buen dinero” por tranquilidad y salud, y que no volvería a trabajar en las mismas condiciones: seis días a la semana y tres informes diarios. Sin embargo, no cerraba por completo la puerta a un regreso. Pero hasta ahora no llegó ninguna propuesta que lo tentara.

En su nueva vida disfrutaba de los paseos, el jardín, las lecturas y, sobre todo, del silencio. Aunque dejó la pantalla, continuó ejerciendo como meteorólogo y enviando alertas por correo cuando detectaba fenómenos que consideraba preocupantes.