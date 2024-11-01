El domingo 14 de noviembre de 1971, la Armada Nacional había preparado una fiesta en el Parador Kibón, muy cerca de la playa más popular de Montevideo. Fue un día muy caluroso. La zona se llenó de gente. Más de 10 mil personas asistieron para ver las demostraciones de dos helicópteros de guerra que la institución le había comprado a Estados Unidos mediante una vidriosa transacción que había generado un escándalo político.



Pero cuando comenzó el espectáculo, las cosas empezaron a salir mal. Un helicóptero se estrelló encima del otro. Se prendieron fuego. Empezaron a explotar. Las aspas de las dos naves se rompieron. Los trozos se dispararon como cuchillas desaforadas contra el público.



Murieron ocho personas. Tres, eran niños. Además hubo más de 40 heridos. Muchos de ellos mutilados.



Fue uno de los peores accidentes aéreos de Uruguay. Sin embargo, esta es una historia que quedó olvidada. Que se quiso enterrar varias veces.



Este 12 de noviembre, El País Podcast presenta Kibón: La fiesta que se convirtió en una tragedia, una investigación a fondo sobre un espectáculo que empezó mal, terminó de la peor manera y del que nadie quiso hacerse responsable.



Mariángel Solomita y Carlos Tapia conducen este podcast de seis episodios que incluye 18 entrevistas, acompañadas de una exahustiva investigación del hecho.



Investigación y entrevistas: Mariángel Solomita y Carlos Tapia

Guion: Mariángel Solomita con la colaboración de Carlos Tapia

Edición: Leo Pillows

Coordinación: Déborah Friedmann y Valentina Caredio

Producción: Mariángel Solomita, Carlos Tapia, Tatiana Schertz, Valentina Schwedt, Lucas Elmallian

Grabación de entrevistas: Lucas Elmallian.

Este podcast fue grabado en los estudios de la Universidad Católica, a quien le agradecemos especialmente su generosidad.

