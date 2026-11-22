El campeón de la edición 25 del Uruguay Open será un brasileño, y será el segundo jugador de ese país en levantar la copa, el décimo cuarto diferente en la historia del torneo.

Desde las 17:00 horas Thiago Seyboth Wild, segundo cabeza de serie, y Matheus Pucinelli de Almeida jugarán la final para decidir el título individual.

Seyboth Wild derrotó 6-0 y 6-4 a Elmer Moller, el danés y séptimo cabeza de serie, en un partido que duró 71 minutos y en el que el norteño, ex 58 del mundo y campeón junior del US Open, rápidamente logró una renta de 6-0 y 2-0 para luego liderar todo el partido e imponer su juego ante el nórdico.

En el partido de segunda hora, Pucinelli de Almeida derrotó 6-3 y 6-4 al argentino Guido Justo, verdugo el viernes de Franco Roncadelli.

Tanto Seyboth, 101 de ATP al inicio del Uruguay Open, como Pucinelli, 219, están finalizando una gran temporada. Thiago clasificó para su octava final, de las cuales ganó ya cuatro: Piracicaba, Zug, Genova, y Santa Cruz de la Sierra.

Pucinelli arribó a la final tras dejar atrás un cuadro plagado de sudamericanos. En primera ronda superó al chileno Nicolás Jarry, por 6-4 y 6-4, en octavos dejó por el camino al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, 6-3 y 6-2, en cuartos a su compatriota Felipe Meligeni Alves, 6-3 y 6-0. No cedió ni un set en todo el campeonato.

Por su parte, Seyboth Wild tuvo que batallar algo más para llegar a la definición. Arrancó su camino frente al argentino Nicolás Kicker, al que venció por 7-5 y 6-3, eliminó luego al español Carlos Sánchez Jover, por 6-3 y 7-6 (7-4), mientras que en cuartos cedió su único set en el campeonato ante otro español, Oriol Roca Batalla, al que le ganó por 7-6 (7-3), 5-7 y 6-3.

Matheus, en tanto, ganó en 2026 las de Quito y Cali, que se suman a su copa ganada en 2023 en Coquimbo.

“La temporada viene siendo larga, pero estoy recuperándome luego de estar cinco meses sin jugar el año pasado”, explicó Seyboth Wild.

Pucinelli, por su parte, recordó los dos antecedentes entre ambos, en los que le ganó a su rival de la final, “aunque fue hace unos años y ahora él está jugando muy bien.”

Los partidos previos entre ambos los ganó Pucinelli, en 2021 Florianópolis y en 2023 en Coquimbo.

