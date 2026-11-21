El Uruguay Open se quedó sin tenistas celestes, luego de que Franco Roncadelli quedara eliminado en el último turno de la cancha central del Carrasco Lawn Tennis, y que Ignacio Carou no pudiera meterse a la final en dobles.

El cuadro de singles perdió a su último representante uruguayo, luego de que Guido Justo se impusiera por 6-3, 2-6 y 6-1 ante Roncadelli, que ilusionó al público por un sólido segundo set donde quebró en tres ocasiones y puso el partido a su favor.

Pero el argentino jugó una sólida tercera manga, con varios tiros ganadores, cambiando de ritmo con varios drops que malhumoraron a un Roncadelli que terminó rompiendo su raqueta en el penúltimo game.

El uruguayo no tuvo solidez con su servicio, ganó el 51% de los puntos con su primer saque, permitió 13 posibilidades de quiebre de las cuales Justo aprovechó siete de ellas.

Pero más allá de la derrota Roncadelli marcó un mojón en el torneo importante en la era post Pablo Cuevas y demuestra su potencial para seguir creciendo dentro del circuito, sobre todo por su solidez jugando en polvo de ladrillo.

A semifinales también avanzó el segundo preclasificado y favorito a quedarse con el Uruguay Open, Thiago Seyboth Wild. El brasileño tuvo que sudar igual para superar al español proveniente de la Qualy, Oriol Roca Batalla, al que derrotó por 7-5 (7-3), 5-7 y 6-3.

Ahora enfrentará en cancha central esta tarde (no antes de las 17:00 horas) al danés Elmer Moller. El séptimo preclasificado despachó al estadounidense Tristan Boyer, al que derrotó por 2-6, 6-0 y 6-1.

Del otro lado del cuadro, Justo enfrentará a otro brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, no antes de las 18:10. Este último sacó ayer un sencillo triunfo frente a su compatriota Felipe Meligeni Alves, por 6-3 y 6-0.

Lógica en dobles. Los dos primeros preclasificados accedieron a la final que se jugará esta tarde, a las 15:00 horas, en cancha central.

El dobles con lógica

Los favoritos, el colombiano Nicolás Barrientos y el argentino Mariano Kestelboim, vencieron al uruguayo Ignacio Carou y el boliviano Boris Arias, por 6-4 y 6-2.

Del otro lado del cuadro festejaron los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski, que superaron al neerlandés Ryan Nijober y al suizo Johan Nikles, 6-3 y 6-4.