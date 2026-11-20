El Uruguay Open disputó una nueva jornada emocionante donde Franco Roncadelli fue protagonista de un partidazo donde avanzó a los cuartos de final en un batallado partido frente a Juan Manuel La Serna.

El partido entre zurdos había llegado al último parcial con extrema paridad, donde el tenista local se quedó con el primer parcial por un solitario quiebre en el sexto game, y si bien en el segundo forzó el tie break al reponerse a dos rupturas de su servicio, tuvo que esperar a la tercera manga para poder festejar.

El drama aumentó cuando luego de no poder confirmar uno de sus quiebres, llegó igual a sacar para el partido, pero sufrió la ruptura de su servicio en un partido donde La Serna presionó con 19 posibilidades de quiebre, pero Roncadelli salvó 15.

El drama duró hasta casi la una de la mañana, cuando el uruguayo se impuso por 7-2 en el tie break para cerrar el partido por 6-3, 6-7 y 7-6 tras tres horas y 27 minutos de juego.

Ahora jugará este viernes a la noche (no antes de las 20:00 horas) frente al argentino Guido Justo, que dejó por el camino al cuarto preclasificado, el portugués Henrique Rocha, por 6-3, 3-6 y 6-3.

En el cuadro individual también avanzó el segundo preclasificado, el brasileño Thiago Seyboth Wild, que se impuso al español proveniente de la Qualy, Carlos Sánchez Jover, por 6-3 y 7-6 (7-4). Ahora se medirá en el segundo turno de la cancha central (no antes de las 2:40), frente a otro español proveniente de la clasificación, Oriol Roca Batalla.

Un uruguayo en semis de dobles

El cuadro de dobles sigue con representación uruguaya, luego de que Ignacio Carou superara los cuartos de final junto al boliviano Boris Arias.

La pareja se quedó con el partido ante los brasileños Pedro Boscardin Dias y Bruno Fernández en un apretado súper tie break. El triunfo se dio por 6-2, 1-6 y 10-8.

Ahora Carou y Arias jugarán esta tarde (14:40) frente a los favoritos a quedarse con la copa, la pareja conformada por el colombiano Nicolás Barrientos y el argentino Mariano Kestelboim, que despacharon a la pareja brasileña de Bruno Oliveira y Natan Rodriguez, por 6-2 y 6-0.