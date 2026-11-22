El Uruguay Open tendrá una final entre brasileños, luego de que Thiago Seyboth Wild y Matheus Pucinelli de Almeida se metieran en la definición. En los 25 años de historia del torneo, por segunda vez habrá un campeón de dicho país.

Seyboth Wild, puesto 101 del ranking de la ATP y favorito a ganar el torneo luego de la baja del argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo que batallar algo más que su rival para llegar a la definición. Si bien viene de sacar rápido su partido ante el danés Elmer Moller, al que derrotó por 6-0 y 6-4, el resto del torneo le planteó exigentes partidos. Arrancó su camino frente al argentino Nicolás Kicker, al que venció por 7-5 y 6-3, eliminó luego al español Carlos Sánchez Jover, por 6-3 y 7-6 (7-4), mientras que en cuartos cedió su único set en el campeonato ante otro español, Oriol Roca Batalla, al que le ganó por 7-6 (7-3), 5-7 y 6-3.

Pucinelli arribó a la final tras dejar atrás un cuadro plagado de sudamericanos. Viene de superar al argentino Guido Justo por 6-3 y 6-4. En primera ronda superó al chileno Nicolás Jarry, por 6-4 y 6-4, en octavos dejó por el camino al boliviano Juan Carlos Prado Angelo, 6-3 y 6-2, en cuartos a su compatriota Felipe Meligeni Alves, 6-3 y 6-0. Es el único tenista hasta ahora que no cedió ni un set en todo el campeonato.

Si bien este último llega abajo en el ranking (219), lo favorecen los enfrentamientos directos ante su compatriota. Ambos se vieron las caras dos veces en sus carreras profesionales, todas en Challengers y en polvo de ladrillo. Su último enfrentamiento fue en 2023, cuando Pucinelli se impuso en un parejo 7-6 (10-8) y 7-5 en la semifinal de Coquimbo. Además en 2021 se enfrentaron en dieciseisavos de final en Florianópolis con triunfo de Pucinelli 6-4 y 6-2.

Hora y dónde ver la final del Uruguay Open

La final de singles entre Thiago Seyboth Wild y Matheus Pucinelli de Almeida será a las 17:00 horas en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis y será transmitida por Disney+.

Campeones en dobles

La pareja formada por el colombiano Nicolás Barrientos y el argentino Mariano Kestelboim se quedó con el título de dobles de la edición 25 del Uruguay Open.

Los primeros cabezas de serie derrotaron 6-3 6-2 en poco más de una hora de juego a los segundos favoritos, los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski.

Kestelboim ya había jugado la final de 2024 en pareja con el uruguayo Franco Roncadelli, en tanto que los polacos Drzewiecki y Matuszewski habían ganado el título en 2022 tras derrotar a Facundo Díaz Acosta (Argentina) y Luis Martínez (Venezuela).