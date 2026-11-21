El colombiano Nicolás Barrientos y el argentino Mariano Kestelboim se coronaron campeones en dobles del Uruguay Open: superaron a los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski por 6-3 6-2 en el Carrasco Lawn Tennis.

Barrientos y Kestelboim llegaron al certamen siendo los principales favoritos a levantar el trofeo y en la final se midieron contra los segundos cabeza de serie. Con esos pergaminos, el colombiano y el argentino cumplieron con la expectativa y la responsabilidad que tenían sobre sus hombros para quedarse con la victoria en un encuentro que duró una hora y tres minutos.

El camino de Barrientos y Kestelboim comenzó en los cuartos de final del Uruguay Open ante los brasileños Bruno Oliveira y Natan Rodrigues para adjudicarse la victoria por 2-6, 6-2 y 10-7. En las semifinales se midieron ante la tercera dupla favorita en poder ganar el torneo: el boliviano Boris Arias y el uruguayo Ignacio Carou. En ese encuentro el triunfo se lo llevaron por 6-2, 1-6 y 10-8 el colombiano y el argentino en el Carrasco Lawsn Tennis.

De esta manera, pudieron avanzar a la gran final para poder coronarse campeones del Uruguay Open en dobles.

La actividad en el single

A partir de este sábado se disputan las semifinales del Uruguay Open en singles. El primer duelo será protagonizado por el danés Elmer Moller ante el actual favorito a ganar el título, el brasileño Thiago Seyboth Wild.

La otra semifinal será entre el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida —número 219 del ranking de la Asociación de Tenis Profesional— contra el argentino Guido Iván Justo (182). Cabe destacar que este último fue el tenista que eliminó al uruguayo Franco Roncadelli por 6-3, 2-6 y 6-1 este viernes en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis.

Roncadelli había ilusionado al público local con un sólido segundo set donde quebró en tres ocasiones y puso el partido a su favor. Pero el argentino jugó un gran tercer set, con varios tiros ganadores, cambiando de ritmo con varios drops que malhumoraron a un Roncadelli que terminó rompiendo su raqueta en el penúltimo juego.

Franco Roncadelli en el partido frente a Guido Justo, por los cuartos de final del Uruguay Open. Foto: Uruguay Open.

El uruguayo no tuvo solidez con su servicio, ganó el 51% de los puntos con su primer saque, permitió 13 posibilidades de quiebre de las cuales Justo aprovechó siete de ellas.

Pero más allá de la derrota Roncadelli marcó un mojón en el torneo importante en la era post Pablo Cuevas y demuestra su potencial para seguir creciendo dentro del circuito, sobre todo por su solidez jugando en polvo de ladrillo.