Los Teros van por el pasaje al Mundial de Seven: qué necesitan para clasificar, hora y dónde ver los partidos

La chance de clasificar al Mundial de Seven está intacta para Los Teros, pero este domingo el equipo de Gabriel Puig deberá sellar su pasaje a esa instancia en el cierre de la tercera y última etapa de la División 2 del Circuito Mundial en San Pablo, Brasil.

En la jornada del sábado, la Celeste arrancó con una muy buena presentación ya que obtuvo una gran victoria frente a Canadá por 24 a 22 más allá del ajustado resultado ya que lo medular para los uruguayos era ganar para seguir sumando unidades en la clasificación general.

El segundo partido de Los Teros Seven fue contra Alemania, que venía siendo una piedra en el zapato para Uruguay. Pero el equipo dio la nota y derrotó a los europeos por 26 a 19 para sumar su segundo triunfo al hilo.

Y si de piedra en el zapato se habla, la de Estados Unidos no pudo quitarse porque los norteamericanos volvieron a ganarle a los celestes, esta vez por 19 a 14 en lo que fue la última presentación uruguaya en la primera jornada.

Ahora, el equipo de Gabriel Puig encarará un domingo decisivo en el que se definirán los cuatro clasificados al Mundial de Seven desde la División 2 del Circuito Mundial.

Los Teros Seven en la etapa de San Pablo. Foto: @Teros7s'.

Uruguay comenzará el día con un partido clave desde la hora 11:00 (Disney+) frente a Bélgica, rival directo por ese cupo mundialista, y a las 14:34 se medirá con Kenia, una de las selecciones más fuertes de esta instancia.

Para sellar su pasaje al Mundial de Seven, la Celeste debe ser al menos cuarta porque si es quinta y Bélgica es campeona, los europeos superarán a Uruguay en la general y lograran el pasaje a la gran cita.

Eso si, si Los Teros vencen a Bélgica, conseguirán el objetivo y estarán en Hong Kong, Valladolid y Bourdeaux.

Esas tres etapas del Mundial de Seven serán entre abril y junio. La primera será en el país asiático entre el 17 y el 19 de abril, la segunda en España, entre el 21 y el 31 de mayo, mientras que la tercera y última se jugará en Francia entre el 5 y 7 de junio.

Cabe recordar que los cuatro mejores equipos de la División 2 del Circuito Mundial se unirán a los ocho que actualmente disputan la División 1 y ellos son Los Pumas de Argentina, Fiji, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, España, Gran Bretaña y Francia.