Los Teros tuvieron el triunfo en sus manos pero se les escapó y cayeron con España en la Nations Cup

La selección uruguaya de rugby cayó con Los Leones en cifras de 18 a 12 este sábado en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid en la cuarta etapa del torneo.

Los Teros volvieron a salir a escena en la Nations Cup y lo hicieron visitando a España este sábado en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid, donde los celestes cayeron con un ajustado 18-12.

En el encuentro que marcó el debut de Guzmán Barreiro al frente del seleccionado absoluto de Uruguay, la Celeste quedó muy cerca de una buena victoria pero se va a Londres con las manos vacías.

Debut oficial para Guzmán. 👊🏼 pic.twitter.com/IByba843oM — Los Teros (@TerosXV) November 7, 2026

Es que en un partido muy cerrado en el que ninguno de los dos quiso regalar nada, los locales tuvieron la cuota de efectividad necesaria para sacar ventaja y asegurarse un triunfo que además repercute en el ranking mundial de World Rugby.

Y para muestra de la paridad del juego, solo hace falta ver en el resultado parcial de la primera parte que tuvo a Los Leones españoles anotando 8 puntos contra 7 de Los Teros en Madrid.

En cambio, la segunda parte terminó con un parcial 10-5 a favor de los locales, que sentenciaron la victoria en el marco de la cuarta etapa después de un try de Iñaki Mateu.

"Final del partido: España 18-12 Uruguay. No se pudo. ¡Seguimos!", publicó la cuenta oficial de Los Teros una vez finalizado el juego.

El jugador más destacado de Los Teros fue Justo Ferrario, que aportó dos tries, completó cinco de siete tackles y contribuyó con 10 puntos en total, según las estadísticas de Sofascore.

El rendimiento de Justo Ferrario bajo la lupa de Sofascore. Foto: Sofascore.

España 18-12 Uruguay

Cancha: Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid.

Televisa: Disney+ / Rugby Pass

Referee: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

España. Thierry Futeu, Santiago Ovejero, Jon Zabala (C); Ignacio Piñeiro, Antonio Suárez; Matt Foulds, Manex Ariceta, Raphael Nieto; Estanislao Bay, Bautista Güemes; Alejandro Laforga, Yago Fernández, Iñaki Mateu, Martiniano Cian, John-Wessel Bell.

Suplentes. Diego González, Lucas Santamaría, Hugo Pirlet, Vicente Boronat, Gabriel Vélez, Kerman Aurrekoetxea, Oriol Marsinyac y Gauthier Minguillon.

Head coach: Pablo Bouza.

Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti, Manuel Leindekar (C); Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana; Ignacio Rodríguez Bosch, Ícaro Amarillo; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Justo Ferrario, Juan González, Ignacio Álvarez Akiki. Head coach: Guzmán Barreiro.

Suplentes. Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Ignacio Péculo, Felipe Aliaga, Manuel Rosmarino, Mateo Sosa, Pedro Hoblog y Alfonso Vidal.