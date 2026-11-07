España vs. Uruguay por la Rugby Nations Cup: hora, formaciones y dónde ver en vivo el regreso de Los Teros

La Nations Cup vuelve a escena este sábado para Los Teros, que afrontan la ventana internacional de noviembre con tres partidos como visitantes y el primero es hoy desde la hora 12:00 (Disney+ y Rugby Pass) de Uruguay frente a España en el Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid.

En tal sentido, el equipo que tendrá el esperado debut de Guzmán Barreiro (en Chile dirigió a Uruguay XV en el Rugby Americas Championship) asume el compromiso de dar vuelta la pisada luego de una floja ventana de junio en la que la Celeste no logró victorias tras un empate y dos derrotas en casa.

Y de cara a un más que importante partido para Los Teros enmarcado en la ventana internacional de noviembre por la Nations Cup, Guzmán Barreiro definió el XV de Uruguay para enfrentar este sábado a España desde la hora 12:00 en Madrid.

La Celeste, que viene de una complicada y dura ventana de julio con derrotas ante Georgia y Hong Kong —histórica caída— y empate frente a Rumania, tendrán el estreno del nuevo head coach que llegó tras la salida del argentino Rodolfo Ambrosio.

Con un staff que además de Barreiro como líder y Joaquín Pastore como asistente principal tiene a ex Teros como Andrés Vilaseca, Paco Román, Gastón Mieres, Federico Capó y Nicolás Grillé, la selección uruguaya buscará cambiar la pisada y ahora encarará la disputa de tres encuentros en Europa.

El primero será este sábado desde la hora 12:00 de Uruguay frente a España en el Estadio de la Universidad Complutense de Madrid, en partido que se podrá ver en vivo a través de Disney+ en Sudamérica y de Rugby Pass.

Jon Zabala, capitán de Los Leones de España. Foto: @ferugby.

Y para este choque ante Los Leones españoles, Barreiro definió el XV de la Celeste que saldrá a la cancha con Mateo Sanguinetti, Germán Kessler y Reinaldo Piussi en la primera línea, Ignacio Dotti y el capitán Manuel Leindekar en la segunda; Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Manuel Diana en la tercera; Ignacio Rodríguez Bosch e Ícaro Amarillo en la pareja de medios; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Justo Ferrario, Juan González e Ignacio Álvarez Akiki.

Los suplentes serán Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Ignacio Péculo, Felipe Aliaga, Manuel Rosmarino, Mateo Sosa, Pedro Hoblog y Alfonso Vidal.

“Con España me imagino un partido muy duro. Si bien en julio no les fue tan bien, vienen levantando un montón y vimos muchos videos de ellos”, dijo Manuel Ardao, tercera línea de Los Teros.

“Tienen ritmo, tienen buenos jugadores y mucha calidad. Creo que el partido pasa por ahí”, agregó uno de los jugadores más destacados de este plantel celeste que añadió: “Y de Uruguay creo que podemos esperar lo mismo: un equipo aguerrido que va a ser fiel a su identidad y que va a batallar todo”.

Cabe recordar que Los Teros, luego e enfrentar a España, viajarán a Inglaterra para enfrentar el sábado 14 a Zimbabwe en Londres y luego irán a Lisboa, donde el sábado 21 se medirán ante Portugal, ambos encuentros desde la hora 12:00 de Uruguay.

Los Teros en la previa al partido frente a España en Madrid por Nations Cup. Foto: @TerosXV.

España vs. Uruguay

Hora: 12:00 de Uruguay

Cancha: Estadio Nacional de la Universidad Complutense de Madrid.

Televisa: Disney+ / Rugby Pass

Referee: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

España. Thierry Futeu, Santiago Ovejero, Jon Zabala (C); Ignacio Piñeiro, Antonio Suárez; Matt Foulds, Manex Ariceta, Raphael Nieto; Estanislao Bay, Bautista Güemes; Alejandro Laforga, Yago Fernández, Iñaki Mateu, Martiniano Cian, John-Wessel Bell.

Suplentes. Diego González, Lucas Santamaría, Hugo Pirlet, Vicente Boronat, Gabriel Vélez, Kerman Aurrekoetxea, Oriol Marsinyac y Gauthier Minguillon.

Head coach: Pablo Bouza.

Uruguay. Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti, Manuel Leindekar (C); Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana; Ignacio Rodríguez Bosch, Ícaro Amarillo; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Justo Ferrario, Juan González, Ignacio Álvarez Akiki. Head coach: Guzmán Barreiro.

Suplentes. Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Ignacio Péculo, Felipe Aliaga, Manuel Rosmarino, Mateo Sosa, Pedro Hoblog y Alfonso Vidal.