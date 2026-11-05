El Club de Golf del Uruguay tiene nuevas autoridades: ganó la Lista 10 con 155 votos de diferencia

El pasado jueves 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de autoridades del Club de Golf del Uruguay, que tendrán a su cargo la conducción de la institución durante el período 2026-2028.

La campaña electoral tuvo un comienzo particularmente tranquilo y recién cobró impulso en las últimas semanas previas a los comicios. Desde el oficialismo, la fórmula definitiva demoró en confirmarse, teniendo en cuenta que el Ing. Santiago Fernández no podía presentarse como candidato.

Apenas diez días antes de las elecciones se oficializó la presentación de la Lista 10, encabezada por el Cr. Matías De Freitas, bajo el lema “Renovación con Tradición”. La propuesta reunió a un grupo de jóvenes e históricos socios del CGU que, disconformes con la gestión oficialista, plantearon la necesidad de impulsar una renovación institucional y recuperar los valores tradicionales que históricamente han caracterizado al Club.

Por su parte, la lista oficialista, identificada con el número 2628, fue encabezada por el Arq. Pablo Bonti y se presentó bajo el lema “Continuidad, Gestión, Servicios y Compromiso”.

La jornada electoral transcurrió con absoluta tranquilidad y una importante participación de los socios. Más de 900 personas concurrieron a votar, en lo que constituyó una de las mayores movilizaciones electorales de la historia del Club, sobre un padrón de aproximadamente 2.500 socios habilitados.

El resultado final arrojó una contundente victoria de la Lista 10, que obtuvo 543 votos, alcanzando cuatro representantes en la nueva Comisión Directiva. La Lista 2628, por su parte, consiguió 388 sufragios y tres representantes. La diferencia de 155 votos marcó una señal contundente por parte de los socios, que expresaron claramente su voluntad de apostar por un cambio en la conducción del Club.

La Comisión Directiva para el periodo 2026-2028

De esta manera, la nueva Comisión Directiva quedó integrada por el Cr. Matías De Freitas como Presidente; el Mag. Jorge Adum como Vicepresidente; el Lic. Agustín Pereira Sasson como Secretario; el Cr. Martín Payovich como Tesorero; y el Arq. Pablo Bonti, el Sr. Agustín Leindekar y el Sr. Germán Pereira como vocales.

Cerca de las 22 horas se conocieron los resultados definitivos y se dio la palabra a las nuevas autoridades. La flamante Comisión Directiva, encabezada por su Presidente, expresó su profundo agradecimiento a quienes integraron la Directiva saliente y transmitió un mensaje claro de unidad, destacando que el desafío de conducir el Club requiere del compromiso y la participación de todos sus socios.

El mensaje de la nueva conducción se apoyó en tres pilares fundamentales: unidad, gestión y compromiso. El objetivo será trabajar conjuntamente para alcanzar las metas que el Club necesita, dejando de lado las diferencias propias del proceso electoral y priorizando el interés institucional.

En ese sentido, uno de los principales desafíos planteados será la elaboración de un Plan Integral de Mejora con un horizonte de diez años, que permita definir una visión estratégica de largo plazo para el Club, teniendo a la Sede y al Golf como sus dos grandes ejes centrales.

La elección dejó un mensaje inequívoco: los socios eligieron renovar la conducción, pero también expresaron su expectativa de construir una nueva etapa sobre la base de la tradición, la unidad y una gestión comprometida con el futuro del Club de Golf del Uruguay.