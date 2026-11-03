Campeonato Sudamericano de Karate: las 19 medallas doradas que ganó Uruguay y el emotivo festejo de una atleta
Los campeones masculino y femenino del Open Absoluto Internacional fueron los celestes Aron Cabrera en y María Eugenia Ubal en modalidad kumite y Gottardo Bianchi y María Eugenia Gallinare en kata.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Karate 2026 en Asunción, Paraguay. Este certamen reunió a competidores de distintas edades en las modalidades de Kumite y Kata donde hubo destacada participación de atletas uruguayos.
En ese sentido, la delegación uruguaya que compitió en tierras guaraníes consiguió ganar un total de 46 medallas en el Campeonato Sudamericano de Karate de las cuales 19 fueron de oro, 12 de plata y 15 de bronce.
Los campeones masculino y femenino del Open Absoluto Internacional, los uruguayos Aron Cabrera en y María Eugenia Ubal en modalidad kumite y Gottardo Bianchi y María Eugenia Gallinares en modalidad Kata, consiguieron la clasificación al XIV World Open Karate Championship Shinkyokushinkai, que se celebrará en Tokio, Japón, en 2027.
La celebración de María Eugenia Ubal fue muy emotiva, ya que subió al primer lugar del podio con un retrato del Sensei Sebastián Scarlatta. Fue profesor, director de la región norte de Uruguay y Campeón Sudamericano 2008 y 2016. Y falleció a principios de 2025 de una infección en una semana con 43 años.
Las medallas de oro en Kumite
Aron Cabrera oro Kumite masculino Open Absoluto
María Eugenia Ubal oro Kumite femenino Open Clasificatorio adultos
Sara da Silva oro Kumite femenino 15 a 17 años –60 kg
Ramiro Núñez oro Kumite masculino 15 a 17 años pesados
Bernardo González oro Kumite masculino 15 a 17 años medianos
Bruno Clavijo oro Kumite masculino 15 a 17 años livianos
Samuel Fernández oro Kumite 13 a 15 años +50 kg
Kimberly Costa oro Kumite 13 a 14 años 50 kg
Franco Nogueira oro Kumite 13 años cinturones blanco/naranja
Lorenzo Pereira oro Kumite masculino 9 a 10 años pesados
Enzo Ucha oro Kumite 7 a 8 años 35 kg
En Kata
Gottardo Bianchi oro Kata masculino Open
María Eugenia Gallinares oro Kata femenino Open
Amanda da Roza oro Kata 15 a 17 años
Joaquín Cor oro Kata 9 a 10 años
Kiara Ramos oro Kata infantil
María Julia Salas oro Kata individual categoría de edad no especificada
Asia Araújo, Victoria Vittorino y María Julia Salas oro Kata por equipos.
Bruno Sosa, Yamil Gheris y Conrado Gheris oro Kata por equipos.
Medallas de plata en Kumite
Milagros Cardoso plata Kumite femenino Open
Ezequiel Rodríguez plata Kumite masculino adultos
Gabriel Rodríguez plata Kumite 15 a 17 años hasta 70 kg
Thiago Suárez plata Kumite 13 a 15 años +70 kg cinturones verde/marrón
Willian Morales plata Kumite masculino 13 a 14 años
María Julia Salas plata Kumite femenino 14 años
Joaquín Cor plata Kumite 9 a 10 años 46 kg
Vinicius Rodríguez plata Kumite masculino 9 a 10 años
En Kata
Ana Clara Moreira plata Kata femenino Open Clasificatorio adultos
Bruno Sosa plata Kata masculino Open
Valentina Mello plata Kata juvenil cinturones verde/marrón
Sebastián Etchebarne plata Kata juvenil cinturones marrón/negro
Medallas de bronce en Kumite
Maite Arocena bronce Kumite femenino Open
Sofía Leites bronce Kumite femenino 15 a 17 años +60 kg
Amanda da Roza bronce Kumite 15 a 17 años
Wendy Guerra bronce Kumite femenino 13 a 14 años
Julieta Chagas bronce Kumite 11 a 12 años
Gean da Silva bronce Kumite 11 a 12 años 46 kg
Juliana Ucha bronce Kumite 7 a 8 años 30 kg
Bernardo Leal bronce Kumite masculino 5 a 6 años
Sofía Mendina bronce Kumite –35 kg cinturones blanco/naranja edad no especificada
En Kata
Marcos Varela bronce Kata Open Juvenil
Joaquín Villamil bronce Kata Open Juvenil
Carolina Dachi bronce Kata Open 15 a 17 años cinturones verde/marrón
Franco Nogueira bronce Kata 11 a 12 años
Nahitan Pinela bronce Kata hasta 10 años cinturones hasta amarillo
Enzo Ucha bronce Kata 7 a 8 años
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