Campeonato Sudamericano de Karate: las 19 medallas doradas que ganó Uruguay y el emotivo festejo de una atleta

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Karate 2026 en Asunción, Paraguay. Este certamen reunió a competidores de distintas edades en las modalidades de Kumite y Kata donde hubo destacada participación de atletas uruguayos.

En ese sentido, la delegación uruguaya que compitió en tierras guaraníes consiguió ganar un total de 46 medallas en el Campeonato Sudamericano de Karate de las cuales 19 fueron de oro, 12 de plata y 15 de bronce.

Los campeones masculino y femenino del Open Absoluto Internacional, los uruguayos Aron Cabrera en y María Eugenia Ubal en modalidad kumite y Gottardo Bianchi y María Eugenia Gallinares en modalidad Kata, consiguieron la clasificación al XIV World Open Karate Championship Shinkyokushinkai, que se celebrará en Tokio, Japón, en 2027.

La celebración de María Eugenia Ubal fue muy emotiva, ya que subió al primer lugar del podio con un retrato del Sensei Sebastián Scarlatta. Fue profesor, director de la región norte de Uruguay y Campeón Sudamericano 2008 y 2016. Y falleció a principios de 2025 de una infección en una semana con 43 años.

Las medallas de oro en Kumite

Aron Cabrera oro Kumite masculino Open Absoluto

María Eugenia Ubal oro Kumite femenino Open Clasificatorio adultos

Sara da Silva oro Kumite femenino 15 a 17 años –60 kg

Ramiro Núñez oro Kumite masculino 15 a 17 años pesados

Bernardo González oro Kumite masculino 15 a 17 años medianos

Bruno Clavijo oro Kumite masculino 15 a 17 años livianos

Samuel Fernández oro Kumite 13 a 15 años +50 kg

Kimberly Costa oro Kumite 13 a 14 años 50 kg

Franco Nogueira oro Kumite 13 años cinturones blanco/naranja

Lorenzo Pereira oro Kumite masculino 9 a 10 años pesados

Enzo Ucha oro Kumite 7 a 8 años 35 kg

En Kata

Gottardo Bianchi oro Kata masculino Open

María Eugenia Gallinares oro Kata femenino Open

Amanda da Roza oro Kata 15 a 17 años

Joaquín Cor oro Kata 9 a 10 años

Kiara Ramos oro Kata infantil

María Julia Salas oro Kata individual categoría de edad no especificada

Asia Araújo, Victoria Vittorino y María Julia Salas oro Kata por equipos.

Bruno Sosa, Yamil Gheris y Conrado Gheris oro Kata por equipos.

Uruguayas en el podio del Campeonato Sudamericano de Karate. Foto: gentileza.

Medallas de plata en Kumite

Milagros Cardoso plata Kumite femenino Open

Ezequiel Rodríguez plata Kumite masculino adultos

Gabriel Rodríguez plata Kumite 15 a 17 años hasta 70 kg

Thiago Suárez plata Kumite 13 a 15 años +70 kg cinturones verde/marrón

Willian Morales plata Kumite masculino 13 a 14 años

María Julia Salas plata Kumite femenino 14 años

Joaquín Cor plata Kumite 9 a 10 años 46 kg

Vinicius Rodríguez plata Kumite masculino 9 a 10 años

En Kata

Ana Clara Moreira plata Kata femenino Open Clasificatorio adultos

Bruno Sosa plata Kata masculino Open

Valentina Mello plata Kata juvenil cinturones verde/marrón

Sebastián Etchebarne plata Kata juvenil cinturones marrón/negro

Medallas de bronce en Kumite

Maite Arocena bronce Kumite femenino Open

Sofía Leites bronce Kumite femenino 15 a 17 años +60 kg

Amanda da Roza bronce Kumite 15 a 17 años

Wendy Guerra bronce Kumite femenino 13 a 14 años

Julieta Chagas bronce Kumite 11 a 12 años

Gean da Silva bronce Kumite 11 a 12 años 46 kg

Juliana Ucha bronce Kumite 7 a 8 años 30 kg

Bernardo Leal bronce Kumite masculino 5 a 6 años

Sofía Mendina bronce Kumite –35 kg cinturones blanco/naranja edad no especificada

En Kata

Marcos Varela bronce Kata Open Juvenil

Joaquín Villamil bronce Kata Open Juvenil

Carolina Dachi bronce Kata Open 15 a 17 años cinturones verde/marrón

Franco Nogueira bronce Kata 11 a 12 años

Nahitan Pinela bronce Kata hasta 10 años cinturones hasta amarillo

Enzo Ucha bronce Kata 7 a 8 años